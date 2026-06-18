Un colectivo de larga distancia perteneciente a una empresa vinculada a la provincia de San Juan protagonizó este miércoles un grave accidente vial en Salta, al chocar contra un camión sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de General Güemes. El siniestro dejó como saldo al menos una persona fallecida y 24 heridos.

El hecho ocurrió en la zona conocida como Difunta Correa, donde por causas que aún se encuentran bajo investigación se produjo el fuerte impacto entre ambos vehículos. La violencia del choque obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia en el lugar.

Bomberos, personal de salud y efectivos policiales trabajaron intensamente para asistir a los pasajeros del colectivo, muchos de los cuales sufrieron lesiones de distinta consideración. Algunos fueron atendidos en el sitio, mientras que otros debieron ser trasladados al Hospital Joaquín Castellanos de General Güemes.

De acuerdo con los primeros reportes de medios salteños, una persona perdió la vida como consecuencia del siniestro, mientras continúan las tareas periciales para determinar la mecánica del hecho y establecer responsabilidades.

El colectivo involucrado presta servicios regulares hacia y desde San Juan, lo que generó fuerte repercusión en la provincia y preocupación entre familiares de pasajeros y usuarios habituales, a la espera de información oficial sobre el estado de los viajeros.