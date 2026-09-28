Un colectivo de la línea 29 perdió el control durante la mañana de este lunes en el barrio porteño de Palermo, se subió a la vereda y atropelló a dos mujeres. El vehículo terminó impactando contra un árbol y provocó además importantes destrozos en el deck de un restaurante ubicado en la zona.

El siniestro ocurrió sobre la avenida Coronel Díaz, entre Mansilla y Charcas, en un horario de alta circulación. De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor habría sufrido un desvanecimiento mientras manejaba, lo que habría provocado que perdiera el control de la unidad. Las circunstancias exactas del episodio todavía son investigadas.

El colectivo se desvió de su recorrido, atravesó el espacio destinado a los peatones y embistió a las mujeres que se encontraban en la vereda. Luego continuó su trayectoria hasta chocar contra un árbol.

Dos mujeres fueron trasladadas al hospital

Las víctimas recibieron asistencia de los equipos del SAME que llegaron rápidamente al lugar. Según la información difundida por TN, las dos mujeres fueron trasladadas al Hospital Rivadavia para controlar su evolución. Una de ellas tiene 33 años y la otra 40.

Otros reportes indicaron que el SAME atendió a cuatro personas como consecuencia del impacto. Además de las dos mujeres trasladadas al Rivadavia, otra persona fue derivada al Hospital Fernández, mientras que una cuarta víctima fue asistida en el lugar.

Tras el choque, vecinos y transeúntes se acercaron para asistir a los heridos mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia. La zona quedó parcialmente afectada por el operativo y el tránsito permaneció interrumpido durante aproximadamente dos horas.

El colectivo destruyó parte de un restaurante

La violencia del impacto también provocó importantes daños materiales. El colectivo chocó contra un árbol y destruyó el deck exterior de un restaurante ubicado sobre la avenida Coronel Díaz.

Las imágenes registradas después del accidente mostraron el frente del vehículo con daños y restos del mobiliario gastronómico esparcidos sobre la vereda. El impacto generó momentos de tensión entre quienes se encontraban en la zona.

Ahora, la investigación busca determinar qué ocurrió con el conductor antes de que la unidad abandonara su trayectoria. Entre las hipótesis mencionadas aparece un posible desvanecimiento, aunque también se deberá establecer si existió otra causa médica, un desperfecto mecánico u otra circunstancia que explique la pérdida de control.