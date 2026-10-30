Un colectivo de la línea 406 de la empresa Albardón, que trasladaba aproximadamente 14 pasajeros, protagonizó un siniestro vial con una camioneta RAM durante la tarde de este viernes 30 de octubre, en Capital. El choque ocurrió pasadas las 16.30, en la intersección de las calles Caseros y Pedro Echagüe. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad ni personas trasladadas al Hospital Rawson.

Según fuentes policales confirmaron a DIARIO HUARPE, el colectivo circulaba por calle Caseros de sur a norte cuando, al llegar al cruce con Pedro Echagüe, se encontró con una camioneta RAM que transitaba de oeste a este.

De acuerdo con los primeros datos, la conductora o el conductor de la camioneta habría disminuido la velocidad al aproximarse a la intersección, pero luego continuó su marcha. En esas circunstancias, se produjo la colisión con el transporte público.

Al momento del impacto, en el colectivo viajaban alrededor de 14 pasajeros. Pese al susto que generó el episodio, no fue necesario trasladar a ninguna persona al Hospital Rawson y el siniestro dejó únicamente daños materiales.

Tras lo ocurrido, los conductores se dirigieron a la sede de la Comisaría 2ª para realizar el acta de choque correspondiente y dejar constancia de lo sucedido.