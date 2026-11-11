Un colectivo de la RedTulum y una camioneta chocaron en Chimbas

Un colectivo de la línea 403 de la RedTulum, perteneciente a la empresa Albardón, protagonizó un siniestro vial durante la tarde de este miércoles en el barrio Santo Domingo, en el departamento Chimbas. El hecho ocurrió aproximadamente entre las 14:15, cuando la unidad de transporte público impactó contra una Renault Duster.

En el interior de la camioneta se trasladaban un hombre y una mujer, ambos de entre 65 y 70 años, mientras que el colectivo llevaba aproximadamente 30 pasajeros. El choque se produjo cuando la Duster intentaba incorporarse a la circulación de calle Patagonia, luego de permanecer estacionada.

Según los datos aportados sobre el hecho, la Renault Duster estaba estacionada y comenzó una maniobra para salir hacia la calle Patagonia. Sin embargo, al intentar incorporarse a la circulación, no habría advertido la presencia del colectivo 403 que transitaba por la zona.

En ese momento, el transporte público terminó impactando contra la camioneta a la altura del parante izquierdo, una de las estructuras laterales del vehículo. La colisión se produjo mientras el colectivo circulaba con alrededor de 30 personas a bordo.

El siniestro motivó la intervención de personal policial y ambulancia, que trabajó en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes. Afortunadamente, pese al impacto entre ambos vehículos y la cantidad de pasajeros que viajaban en el colectivo, no se registraron heridos de gravedad.