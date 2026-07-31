Un violento accidente de tránsito movilizó al personal de emergencias médicas y a la Policía de San Juan al mediodía de este viernes sobre la Ruta 20, a la altura del departamento 9 de Julio. El siniestro tuvo como protagonistas a una unidad de la Línea 341 de la RedTulum y a un camión que transportaba ganado porcino.

Por causas que aún se investigan, el transporte colectivo impactó con su sector delantero derecho contra la parte trasera del camión. Como consecuencia del golpe, 13 pasajeros resultaron con lesiones, por lo que requirieron asistencia médica inmediata en el lugar.

Cinco ambulancias acudieron a la escena para asistir a los afectados. Diez de los heridos fueron derivados al Hospital Guillermo Rawson, mientras que los tres restantes ingresaron al Hospital César Aguilar de Caucete.

Ante la urgencia, algunos pasajeros con golpes leves prefirieron ser trasladados por familiares en vehículos particulares. Pese al impacto, fuentes del operativo confirmaron que ninguno de los involucrados presenta heridas de gravedad ni riesgo de vida.

En la zona se montó un importante operativo de seguridad vial a cargo de la Policía provincial para desviar el tráfico y evitar mayores demoras, logrando que la circulación por la Ruta 20 mantenga la fluidez mientras se completan las peritajes correspondientes.

