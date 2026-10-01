Un colectivo quedó atrapado en uno de los puentes cercanos al Estadio del Bicentenario

Un incidente vial sorprendió a los conductores que circulaban temprano por la zona sur del Gran San Juan. Un colectivo de larga distancia quedó atascado debajo de uno de los puentes cercanos al Estadio del Bicentenario, sobre la Ruta 40, entre Calle 6 y Calle 7, en el departamento de Pocito.

El hecho se produjo cuando la unidad de larga distancia intentó cruzar el paso bajo nivel sin calcular de forma correcta la altura del rodado, lo que provocó que la parte superior de la estructura del transporte impactara contra la base de la construcción y quedara completamente inmovilizada en el lugar.

La situación generó demoras e inconvenientes en la circulación vehicular durante las primeras horas del día. Quienes presenciaron el episodio explicaron el método utilizado para resolver el problema y señalaron que tuvieron que desinflar las ruedas para sacarlo de la estructura.

El impacto provocó daños materiales en la carrocería del vehículo y causó daños mínimos a la estructura del puente. Gracias a la maniobra técnica y al trabajo desplegado en la zona, la unidad pudo liberar la altura necesaria para ser retirada del sitio. El tránsito en las inmediaciones del estadio fue normalizado paulatinamente tras la finalización de las tareas de asistencia.