Tres adolescentes de 15 años fueron demorados luego de realizar un llamado al 911 que alertó sobre la supuesta presencia de una bomba en un colegio de Capital. La comunicación provocó la evacuación preventiva de la institución y un importante despliegue policial, que incluyó a la Brigada de Explosivos y Bomberos. Finalmente, los especialistas revisaron el edificio y descartaron la presencia de cualquier artefacto peligroso.

El episodio ocurrió el martes y tuvo como escenario al Colegio Santa María, ubicado en la zona de avenida de Circunvalación Norte y Salvador María del Carril, en la Ciudad de San Juan.

El llamado que activó el operativo

La situación comenzó con una comunicación al servicio de emergencias 911. Una persona alertó sobre la existencia de un artefacto explosivo dentro del establecimiento, pero la llamada se interrumpió abruptamente.

Ante la gravedad de la advertencia, personal del Comando Radioeléctrico Central inició las primeras averiguaciones. En un comienzo, los efectivos se dirigieron a la Escuela Esteban Echeverría, donde entrevistaron a la directora.

La investigación permitió establecer que tres menores habían realizado el llamado desde esa institución y que se trataba de una falsa amenaza. Según la información policial, los adolescentes habrían realizado la comunicación a modo de broma.

Evacuaron el colegio y revisaron todo el edificio

Mientras se investigaba el origen de la llamada, las autoridades activaron el protocolo de emergencia y evacuaron preventivamente el Colegio Santa María.

Al lugar llegaron efectivos de la Brigada de Explosivos de la Dirección D-9 y Bomberos, quienes realizaron una inspección minuciosa de las instalaciones.

Después de revisar el edificio, los especialistas determinaron que no había ningún explosivo ni elemento peligroso, por lo que la amenaza quedó descartada.

El episodio generó preocupación entre la comunidad educativa y obligó a desplegar un operativo de seguridad para determinar si existía algún riesgo real para alumnos, docentes y trabajadores.

Secuestraron los teléfonos y quedaron a disposición de la Justicia

Una vez identificados los presuntos autores de la llamada, la Policía procedió al secuestro de sus teléfonos celulares. Los dispositivos serán sometidos a peritajes como parte de la investigación.

En la causa intervino el Sistema Acusatorio y el ayudante fiscal de turno dispuso dar intervención inmediata al Juzgado de Menores.

La investigación quedó caratulada preventivamente como una infracción al artículo 211 del Código Penal, referido a intimidación pública. Los tres adolescentes fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación (CAD), mientras la Justicia determina las medidas correspondientes.