Un comerciante sanjuanino fue asaltado este viernes por la mañana cuando estaba a punto de ingresar a un banco del centro para depositar más de $18 millones. Un delincuente le arrebató la bolsa que llevaba y, tras un forcejeo en plena vereda, escapó con $12.700.000. La víctima intentó impedir el robo y parte de los fajos de billetes terminó desparramada en el piso.

El damnificado es un hombre de apellido Botella, de 67 años y con domicilio en Villa Krause. De acuerdo con fuentes judiciales, llevaba exactamente $18.304.000 y se dirigía a una sucursal bancaria ubicada sobre avenida Libertador, entre Rioja y Jujuy.

El hecho ocurrió alrededor de las 9.30. Según la reconstrucción inicial, el comerciante caminaba hacia el ingreso de la entidad cuando un sujeto que se desplazaba detrás suyo se acercó y le quitó la bolsa que llevaba en sus manos.

El forcejeo que terminó con los billetes en la vereda

La víctima reaccionó inmediatamente y se enfrentó al delincuente. En medio del forcejeo, la bolsa se rompió y varios fajos de dinero quedaron tirados sobre la vereda.

A pesar de la resistencia del comerciante, el asaltante consiguió apoderarse de $12.700.000 y escapó del lugar. El resto del dinero quedó en la escena luego de que la bolsa se rompiera durante el enfrentamiento.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el delincuente corrió hasta una moto que lo esperaba a pocos metros. Allí habría subido junto a un cómplice y ambos escaparon por avenida Libertador hacia el Este.

Investigan cómo fue planificado el robo

Por el hecho intervino personal de la Comisaría 3ª y la UFI Delitos contra la Propiedad, que inició las actuaciones para identificar a los responsables.

Los investigadores trabajan ahora para reconstruir la secuencia del robo y determinar si el delincuente actuó solo o si contó con información previa sobre el traslado del dinero. También serán importantes los registros de las cámaras de seguridad de la zona para establecer el recorrido de los sospechosos y la moto utilizada para escapar.

El caso quedó bajo investigación judicial mientras continúa la búsqueda de los autores del asalto.