Un compañero de Icardi contó cuando "lo vieron besando a otra mujer"

Lucas Torreira, integrante del plantel de Galatasaray, brindó detalles sobre el vínculo que mantiene con su compañero Mauro Icardi durante una entrevista en el programa Terapia Picante. El deportista recordó los inicios de su relación en el club turco y mencionó que “El primer año, cuando nosotros llegamos, vivíamos en la misma torre. Él vivía dos pisos más arriba y muchas veces nos íbamos juntos en la camioneta. Y yo soy re chusma. Me gusta el chusmerío, no soy de andar haciendo quilombo ni nada, pero me gusta estar informado”.

Durante aquellos trayectos compartidos, Torreira observaba la frecuencia con la que su compañero aparecía en las noticias de espectáculos. Al respecto, relató que “Nosotros en la camioneta teníamos una televisión y había muchas cosas que salían de acá que yo no me animaba a decírselas a él. Entonces, a veces íbamos y yo le decía a mi chofer: 'Subí la tele que voy a ir tomando mate con Mauro'”. El mediocampista admitió que sentía cierta precaución en esos momentos al decir que “Yo tenía miedo de prender la tele porque él aparecía en todos los canales de chimentos de acá. Hasta que fui perdiendo un poco ese miedo y hoy hablamos de todo”.

La convivencia y el diálogo constante permitieron que ambos abordaran con naturalidad las informaciones externas. Torreira comentó que “A veces sale cada barbaridad y yo le digo: 'No puede ser que digan estas cosas'. Hasta mis amigos, que no tienen nada que ver, han estado involucrados”. En este contexto, narró una anécdota referida a una confusión visual ocurrida durante su celebración de cumpleaños. “Hace poco festejé mi cumpleaños y uno de mis mejores amigos, pasado de copas, estaba a los besos con una chica. Tenían prácticamente el mismo corte de pelo que Mauro”, detalló el futbolista.

El malentendido escaló rápidamente en las redes sociales y programas de televisión debido a la ausencia temporal de la pareja de Icardi en Turquía. Torreira explicó que “Me acuerdo que él estaba solo porque la China se había venido a la Argentina a hacer entrevistas por una serie. Claro, en el video se ve de espalda a mi amigo besándose con una chica y ese video salió por todos lados. Decían que era Mauro”. Finalmente, aseguró que tanto el delantero como la actriz toman estas situaciones con humor. “De ese tipo de cosas nos reímos porque después la gente compra todo este tipo de cosas. Yo creo que ella debe estar más curtida con este tipo de cosas y también se mata de risa”, concluyó el volante.