Una madrugada de pánico vivieron los vecinos del barrio Caraballo, en La Puntilla, San Martín, luego de que un conductor perdiera el control de su vehículo y chocara contra un gabinete de gas. El impacto provocó una explosión, una importante llamarada y una fuga que obligó a evacuar la zona durante varias horas.

El episodio ocurrió entre las 2:30 y las 3 de la madrugada de este domingo, cuando el vehículo terminó impactando violentamente contra la instalación ubicada en inmediaciones del barrio. Tras el choque, se produjo una explosión que generó una gran llamarada sobre la vereda y, al mismo tiempo, una importante pérdida de gas.

La situación generó alarma entre los habitantes de la zona. El estruendo y el fuego hicieron que los vecinos salieran rápidamente de sus viviendas ante el temor de que el escape pudiera provocar un incidente de mayores dimensiones.

Según relataron habitantes del barrio, la fuga de gas era de tal magnitud que tuvieron que evacuar toda la cuadra. Muchos debieron salir de sus casas en plena madrugada y permanecer en la vía pública, incluso desabrigados, mientras esperaban que el peligro disminuyera.

El momento de mayor tensión se extendió desde aproximadamente las 3 hasta las 5:15, cuando finalmente personal de Ecogas logró intervenir, cerrar la pérdida y asegurar la zona. Una vez controlada la fuga, los vecinos pudieron regresar a sus viviendas.

El momento quedó registrado en video

La magnitud del episodio quedó registrada en un video que muestra la explosión y la intensa llamarada provocada tras el choque. Las imágenes permiten observar la situación de peligro que se generó en plena madrugada, mientras los vecinos permanecían alejados del lugar por el riesgo asociado a la fuga de gas.

El incidente generó preocupación entre los habitantes del barrio, principalmente por la posibilidad de que el escape pudiera derivar en una nueva explosión o afectar a las viviendas cercanas.

Una vez finalizado el operativo, algunos vecinos también expresaron su malestar por el accionar posterior al choque. Según denunciaron, el conductor involucrado no habría sido detenido y el vehículo tampoco habría quedado retenido.

Finalmente, con la intervención de Ecogas y el cierre del suministro, la emergencia pudo ser controlada. La madrugada terminó con una cuadra evacuada y horas de tensión por una fuga de gas que se originó después de que un automóvil impactara contra el gabinete en San Martín.