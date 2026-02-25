La renuncia de Marcelo Gallardo como director técnico de River Plate, anunciada tras la derrota 1-0 ante Vélez Sarsfield, ha desatado versiones que apuntan a que no solo los resultados deportivos motivaron su decisión, sino también un presunto conflicto interno en el vestuario durante el entretiempo de ese partido.

La derrota en Liniers fue el detonante visible para que el “Muñeco” decidiera poner fin a su segundo ciclo al frente del club, confirmado mediante un video donde comunicó su salida aunque adelantó que dirigirá su último partido en El Monumental frente a Banfield.

Sin embargo, según reportes de periodistas deportivos, entre ellos voces de la cadena ESPN, habría ocurrido un episodio particular en el vestuario en el entretiempo ante Vélez que alimentó las especulaciones: se habló de una charla tensa con jugadores, especialmente referentes, y de la salida del arquero Franco Armani en el descanso (debido a una molestia física) que habría generado más interrogantes sobre lo sucedido en ese momento.

Las versiones, que no han sido confirmadas oficialmente por el propio Gallardo ni por el club, señalan que la discusión podría haber involucrado diferencias entre el cuerpo técnico, los referentes del plantel y futbolistas más jóvenes, en un contexto de mal rendimiento general del equipo y frustración deportiva.

Lo concreto es que el entrenador decidió abandonar su cargo tras una etapa marcada por una racha negativa de resultados y un desempeño por debajo de las expectativas comparado con su exitosa primera etapa en River, donde logró múltiples títulos locales e internacionales.

La salida de Gallardo cierra así un capítulo sensible en el club de Núñez, y las versiones sobre un episodio interno en un vestuario cargado de tensiones se suman a los análisis sobre un ciclo que finaliza en medio de debates deportivos y opiniones encontradas entre hinchas y especialistas.