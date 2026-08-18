Un corazón y dos mundos: Luciano Cáceres presenta “Paraíso” en San Juan

Luciano Cáceres llegará a San Juan con “Paraíso”, un unipersonal de la dramaturga española Inmaculada Alvear que propone una mirada sobre la masculinidad, la identidad, los prejuicios y las segundas oportunidades. La función será el domingo 23 de agosto a las 19, en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el actor contó detalles del espectáculo y del proceso de construcción de un personaje que atraviesa una profunda transformación luego de recibir un trasplante de corazón.

Una historia de transformación

“Paraíso” presenta a Juan Valero, un empresario ambicioso y materialista que está atravesado por distintos prejuicios y mandatos sociales. Su vida cambia cuando necesita un trasplante y recibe el corazón de una trabajadora sexual dominicana.

A partir de allí comienza una batalla interna entre la identidad que construyó durante años y una nueva sensibilidad que comienza a emerger.

“Habla de las segundas oportunidades, de los momentos bisagra, como puede ser un accidente, una pérdida”, explicó Cáceres durante la entrevista.

El corazón funciona como el disparador de una historia que pone en tensión dos mundos completamente diferentes y plantea qué sucede cuando una persona se ve obligada a revisar aquello que creía inamovible.

Un desafío actoral y técnico

Cáceres explicó que la construcción del personaje implicó un importante trabajo previo de investigación y preparación. Para abordar los distintos temas de la obra, el equipo trabajó con especialistas y organizaciones vinculadas al trasplante de órganos, la cardiología y la comunidad trans.

“Hay que tener toda esa data encima, saber los temas que uno está tratando, y después la disponibilidad del cuerpo, la emoción, la voz del actor entregada al proceso”, señaló.

La puesta también incorpora distintos recursos tecnológicos. El espectáculo cuenta con dos cámaras en vivo, proyecciones, diseño sonoro, música original y una propuesta audiovisual que acompaña el desarrollo de la historia.

La obra tiene una duración de 70 minutos, durante los cuales Cáceres permanece como único intérprete en escena y atraviesa múltiples situaciones relacionadas con la familia, la empresa, los vínculos, los prejuicios y el entorno social del protagonista.

Una ficción sobre el trasplante

Uno de los aspectos que Cáceres remarcó durante la entrevista es que la obra utiliza como recurso narrativo la posibilidad de que el protagonista experimente recuerdos o emociones asociados a la donante, pero que se trata de una ficción.

“Donar órganos salva vidas, es totalmente claro desde el principio”, sostuvo el actor, quien explicó que la obra no busca centrarse en una supuesta memoria de los órganos, sino utilizar ese elemento como punto de partida para hablar de la transformación de una persona.

En ese sentido, el eje está puesto en Juan Valero y en la posibilidad de que pueda revisar su manera de relacionarse con los demás.

El personaje, según Cáceres, es alguien que durante años estuvo concentrado en “los números, los negocios y la ambición”, sin poder valorar aquello que tenía cerca.

“Muchas veces pasa eso, y más en estas sociedades de hiperconsumo, en donde siempre necesitás otra cosa, y por ahí ya la tenés mucho más cerca”, reflexionó.

El público completa la obra

Para el actor, uno de los aspectos más interesantes de “Paraíso” está en las distintas interpretaciones que genera entre los espectadores.

Aunque la historia tiene un principio, un desarrollo y un final definidos, Cáceres destacó que cada persona puede vincularse con la obra desde su propia experiencia. “El teatro también es eso: hay algo ahí que, si no está el público, tampoco existe”, afirmó.

El actor contó que algunas críticas encontraron en la obra una reflexión sobre la maternidad, mientras que otros espectadores se enfocaron en la donación de órganos o en la transformación del protagonista.

La propuesta, de este modo, busca que el público pueda encontrar diferentes lecturas a partir de una historia que combina humor, sensibilidad y conflicto.

La función en San Juan

“Paraíso” cuenta con dramaturgia de Inmaculada Alvear, versión de Dany Mañas y dirección de Ignacio Rodríguez de Anca. La colaboración artística está a cargo de Verónica Mc Loughlin.

La función en San Juan será el domingo 23 de agosto a las 19, en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. La obra está recomendada para mayores de 13 años.

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de TuEntrada.com o presencialmente en la boletería del Teatro del Bicentenario, de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16 a 20, y los sábados de 9:30 a 14.