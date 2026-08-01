Un cortocircuito provocó un incendio en una casa de Pocito

Durante los primeros minutos de este sábado, un incidente doméstico movilizó a los equipos de emergencia en el departamento de Pocito. El episodio se registró cerca de las 0.15 en un domicilio situado en las cercanías de calle Picón y Roberto Vidal, donde el fuego comenzó a propagarse con rapidez.

Ante el llamado de urgencia, se desplazaron efectivos de Bomberos Voluntarios de la zona y personal del destacamento de Rawson. Las dotaciones iniciaron un intenso despliegue operativo para contener el avance de las llamas y evitar que afectaran estructuras colindantes. Tras una labor coordinada, los brigadistas lograron controlar la situación y extinguir el foco ígneo por completo.

Al momento del siniestro, no se encontraban residentes en el interior de la propiedad, por lo que no se reportaron personas heridas ni afectadas por la inhalación de humo. Una vez finalizada la etapa de enfriamiento, las pericias técnicas realizadas en el lugar confirmaron que el origen de la combustión fue un cortocircuito originado en un termotanque eléctrico.