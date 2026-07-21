Un cortometraje realizado por dos jóvenes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) logró un reconocimiento internacional al quedar seleccionado entre las 15 obras narrativas destacadas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, la institución encargada de entregar los Premios Oscar.

Se trata de “Una energía invisible me devora sin descanso”, una producción creada por Ludmila Fontana y Mani Maureira como trabajo final de carrera en la Facultad de Artes de la UNLP. La obra fue elegida para participar de los Student Academy Awards, el certamen que distingue a las mejores producciones cinematográficas estudiantiles del mundo.

“Somos uno de los mejores cortos de narrativa considerados por la Academia. Es increíble, jamás pensamos que podíamos arrancar este recorrido de esta forma”, expresó Fontana, directora del proyecto.

La noticia llegó a través de un correo electrónico enviado por la organización. “Leí ‘Academy Awards’ y pensé: ‘¿La Academia?’. Tardé varios minutos en caer”, relató la realizadora.

Ciencia ficción hecha desde La Plata

El cortometraje propone una mirada futurista de la ciudad de La Plata atravesada por el avance de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.

La historia sigue a Eliseo, un hombre cuyo cuerpo comienza a ser invadido por un chip desarrollado por una corporación tecnológica. A partir de esa situación, la película plantea una reflexión sobre la relación entre los seres humanos, las pantallas y una tecnología que avanza hasta ocupar cada vez más espacios de la vida cotidiana.

El proyecto surgió de una inquietud compartida entre Fontana y Maureira: crear una obra de ciencia ficción con identidad latinoamericana.

“Nos preguntábamos por qué en Latinoamérica casi no nos llegan producciones de ciencia ficción. Entonces dijimos: hagamos una nosotros, desde acá”, explicó Fontana.

El objetivo fue imaginar un futuro posible sin abandonar las referencias locales. Por eso, la producción construyó una versión futurista de La Plata utilizando sus calles, edificios y paisajes reconocibles como parte central de la historia.

Una producción universitaria con pocos recursos

Uno de los mayores desafíos fue llevar la idea a la pantalla con un presupuesto limitado.

El cortometraje fue realizado con la participación de estudiantes y egresados que trabajaron sin cobrar, una modalidad habitual en proyectos finales de carreras universitarias. La Facultad de Artes de la UNLP tuvo un rol fundamental al brindar el espacio de rodaje y el equipamiento necesario para la producción.

Además, fue la primera experiencia del equipo trabajando con efectos visuales de esta complejidad.

“Cuando vimos el corte final con todos los efectos terminados, superó nuestras expectativas”, aseguró Fontana.

Desde el área de fotografía, Maureira tuvo el desafío de construir una ciudad posapocalíptica sin perder la esencia platense.

“Queríamos que cualquier platense reconociera dónde transcurría la historia”, explicó.

El reconocimiento a la universidad pública argentina

Para las realizadoras, la selección de la Academia también tiene un fuerte valor simbólico porque representa a la educación pública argentina en una competencia internacional.

“Queríamos demostrar que la universidad pública tiene con qué”, afirmó Fontana, quien destacó la importancia del reconocimiento en un contexto complejo para la industria audiovisual nacional.

“En un contexto difícil para el cine argentino, esto también es una forma de defender la educación pública y de decir que vamos a seguir filmando”, agregó.

Por su parte, Maureira destacó el acompañamiento recibido durante la formación universitaria: “Nuestros profesores siempre nos impulsaron a hacer los proyectos, nunca nos dijeron que algo era imposible”.

De una tesis universitaria a competir por un premio internacional

Más allá del resultado final en los Student Academy Awards, para las jóvenes realizadoras el recorrido ya representa un logro.

La película pasó de ser un trabajo final de carrera a formar parte de una selección internacional que reúne producciones estudiantiles de distintas partes del mundo.

Ahora, Fontana y Maureira esperan que la historia no solo entretenga, sino que también genere una reflexión sobre el impacto de la tecnología en la vida cotidiana.

La pregunta que deja abierta el cortometraje es qué lugar ocupa actualmente la inteligencia artificial y cuánto espacio queda para el encuentro humano frente al avance permanente de las nuevas herramientas digitales.