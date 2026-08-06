Un creador sanjuanino lanza su segundo juego de mesa "Guerra de Comida"

La escena de los juegos de mesa en San Juan continúa creciendo con el lanzamiento de una nueva propuesta local. Este sábado 8 de agosto, a las 19, Félix Martín, con su editorial Recórcholis, y Parque Ludásico presentarán "Guerra de Comida", un juego de cartas familiar diseñado íntegramente en la provincia que busca ofrecer partidas rápidas, dinámicas y aptas para jugadores de todas las edades.

La presentación se realizará en Quintana House, ubicado en la esquina de avenida Rioja y 25 de Mayo, con entrada libre y gratuita. Durante la jornada, el público podrá aprender las reglas directamente de su creador, participar de partidas demostrativas y adquirir la primera edición del juego, que incluirá un elemento exclusivo para quienes obtengan los primeros ejemplares.

El nuevo juego de mesa de producción local está pensado para todas las edades.

Una batalla de comida entre piratas

La historia de Guerra de Comida transcurre a bordo de un barco pirata, donde la tripulación transforma una jornada de navegación en una divertida guerra de alimentos.

El juego está pensado para entre dos y cinco participantes y se desarrolla con cartas de doble cara. En una de ellas aparecen los ataques con distintos valores y, en la otra, manchas de comida que representan los impactos recibidos.

La primera edición tendrá un elemento exclusivo para quienes adquieran los primeros ejemplares.

Todos los jugadores revelan sus cartas al mismo tiempo. La de mayor valor "mancha" a las demás y se queda con la carta del rival. Sin embargo, cuando dos jugadores empatan, la rapidez pasa a ser determinante: quien primero grite "¡manchado!", se queda con la jugada. Su creador explicó a DIARIO HUARPE que la propuesta combina intuición, reflejos y velocidad, convirtiendo cada partida en una experiencia ágil y competitiva.

El sucesor de Yakuza Cat

El lanzamiento llega casi un año después de Yakuza Cat, el primer juego desarrollado por Recórcholis, que logró una gran recepción entre los aficionados a los juegos de mesa.

"Cuando lanzamos Yakuza Cat la respuesta de la gente fue increíble y me dio muchísima energía. Con Guerra de Comida quería ir por algo distinto: un juego más rápido, directo y accesible para toda la familia", explicó su creador. Agregó que este nuevo título representa una forma de seguir fortaleciendo la comunidad que se fue formando alrededor de los juegos de mesa diseñados en San Juan.

El desarrollo de Guerra de Comida también estuvo influenciado por la experiencia obtenida en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, donde el diseñador presentó Yakuza Cat y pudo compartir su trabajo con creadores de todo el país. Ahora el objetivo es llevar el nuevo juego a la próxima edición del encuentro, que se realizará en noviembre en Neuquén. "Es el lugar ideal para mostrar juegos, probar prototipos, recibir devoluciones y ver cómo evolucionan los proyectos", sostuvo.

Una actividad que no deja de crecer

Para el creador del juego, el auge de los juegos de mesa modernos responde a la necesidad de encontrar espacios de encuentro lejos de las pantallas.

"La gente descubre que reunirse alrededor de una mesa genera una complicidad y fortalece las relaciones de una manera que la tecnología no ofrece. Hoy existen juegos para todos los gustos y edades, y eso hizo que el fenómeno no deje de crecer", afirmó.

También alentó a quienes sueñan con crear su propio juego a animarse a desarrollar sus ideas, probarlas con otras personas y perfeccionarlas a través del intercambio con la comunidad.