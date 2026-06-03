Un crimen por resolver, vinos y premios: la experiencia inmersiva que llega a San Juan

Una propuesta que mezcla entretenimiento, enoturismo y experiencias inmersivas desembarcará en San Juan de la mano de Quintana House Bar. Se trata de una actividad en la que los asistentes deberán resolver un caso policial mientras recorren distintos ambientes de una casa, degustan vinos y prueban maridajes especialmente preparados para la ocasión.

La experiencia se desarrollará en Quintana House Bar, ubicado en calle 25 de Mayo 286 Este, y comenzará a las 20.30 para extenderse hasta las 23.30.

La dinámica propone que, al ingresar, cada participante reciba un expediente con los detalles de un presunto crimen. A partir de allí, deberán recorrer las distintas habitaciones de la casa en busca de pistas que les permitan reconstruir los hechos y descubrir al culpable.

Cada espacio estará ambientado como parte de una escena de investigación criminal y contará con la participación de bodegas que ofrecerán degustaciones de vinos. En total, los asistentes podrán catar tres etiquetas junto con sus respectivos maridajes mientras avanzan en la resolución del misterio.

El recorrido comenzará en la planta baja y finalizará en el primer piso. Quienes logren resolver correctamente el caso accederán a distintos premios previstos por la organización.

La combinación entre vinos y juegos

La iniciativa nació a partir de la intención de ofrecer una alternativa diferente a las tradicionales catas de vino.

Pablo Bel, responsable de Quintana House Bar, explicó que la propuesta busca unir dos conceptos que forman parte de la identidad del espacio.

"La idea surge porque pensamos qué podíamos hacer diferente con las catas de vinos que venimos realizando en el bar y las que se realizan usualmente en cualquier lugar", señaló.

En ese sentido, explicó que la impronta de Quintana siempre estuvo vinculada a los encuentros y los juegos, ya sea mediante propuestas de mesa o dinámicas participativas.

"Aquí es donde surge la idea de mezclarlo con la dinámica que tiene Quintana, que son los juegos. Por ende, mezclamos vinos y juegos, dando como resultado un juego de misterio por medio del cual llevaremos al público a degustar vinos junto con sus respectivos maridajes y vivir una experiencia única", agregó.

¿Qué es una "Murder Party"?

La actividad que propone Quintana House está inspirada en las denominadas "Murder Party", una tendencia de entretenimiento que combina juegos de rol, investigación policial y experiencias inmersivas. En este formato, los participantes asumen el papel de detectives y deben reunir pistas, analizar evidencias y reconstruir los hechos para resolver un crimen ficticio.

Estas propuestas suelen desarrollarse en espacios especialmente ambientados para recrear una escena del delito, donde cada habitación, objeto o personaje puede aportar información clave para descubrir al responsable. El objetivo es que los asistentes se conviertan en protagonistas de la historia y participen activamente de la investigación.

En la versión sanjuanina, la experiencia incorpora además un componente enológico: mientras avanzan en la resolución del caso, los participantes degustarán distintas etiquetas de vino y sus respectivos maridajes, sumando una dimensión gastronómica a la propuesta de misterio y entretenimiento.

Cómo participar

La actividad requiere reserva previa y los cupos son limitados. Los interesados pueden inscribirse a través de las cuentas de Instagram @quintana.house y @eshoradelvino.

Para confirmar la participación se debe realizar una seña de $10.000. El valor general es de $30.000 por persona, mientras que la promoción para parejas tiene un costo de $50.000.

Con esta propuesta, Quintana House Bar apuesta a una experiencia diferente que combina el mundo del vino, la gastronomía y el entretenimiento interactivo, invitando al público a convertirse por una noche en protagonista de una investigación policial.