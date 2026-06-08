Un operativo policial permitió recuperar un rifle de aire comprimido que había sido sustraído del interior de una camioneta y culminó con la detención de uno de los sospechosos. Ocurrió en el departamento Rawson.

De acuerdo con las actuaciones judiciales, el hecho comenzó cuando efectivos policiales fueron comisionados por el operador de turno hacia inmediaciones de calle Mendoza y avenida Rawson. En ese lugar entrevistaron a un hombre, el cual denunció que le habían robado un rifle de aire comprimido que se encontraba dentro de su vehículo.

Según relató el damnificado, había llegado a una estación de servicio para desayunar y allí fue abordado por dos cuidacoches, conocidos popularmente como “trapitos”. Ambos le preguntaron si quería que le cuidaran la camioneta. El hombre accedió y les manifestó que dentro del rodado tenía únicamente un rifle de aire comprimido, por lo que les pidió que no tocaran sus pertenencias.

Minutos después ingresó al local para desayunar y, al regresar a la camioneta, descubrió que el rifle ya no estaba en el lugar donde lo había dejado, guardado dentro de una funda.

El dueño del rifle alertó a los lavacoches sobre el rifle y se lo robaron.

La víctima aportó características de los sospechosos. Describió a uno de ellos como una persona alta, de pelo largo, con barba, que vestía campera azul y pantalón de jean. Del segundo indicó que llevaba una campera gris, pantalón corto y tatuajes visibles en el rostro.

Con esos datos, los uniformados iniciaron recorridas por la zona. En un primer momento localizaron al hombre que vestía la campera azul en inmediaciones de avenida Rawson y avenida Circunvalación. Tras su aprehensión continuaron con la búsqueda del segundo involucrado.

Poco después, en la intersección de Prolongación Rioja y calle Correa, los efectivos observaron a un sujeto que coincidía con la descripción aportada por el denunciante. El sospechoso llevaba en sus manos un rifle de aire comprimido de color marrón y negro.

Al advertir la presencia policial, el hombre comenzó a correr, aunque fue alcanzado y reducido a pocos metros. Durante el procedimiento intentó agredir al personal actuante mediante golpes de puño y puntapiés, aunque no logró causar lesiones.

Tras ser informadas las autoridades judiciales, se hizo presente en el lugar el ayudante fiscal de turno. Debido a que vecinos del sector comenzaron a arrojar piedras contra los policías durante el procedimiento, las actuaciones continuaron en otro punto para garantizar la seguridad de los intervinientes.

Por disposición de la Fiscalía, se secuestró el rifle de aire comprimido recuperado, identificado como un modelo PCP Pot P15 Plus calibre 5,5 milímetros, de color marrón y negro.