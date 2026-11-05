La competencia de Unidos por el Desafío (UPD) sumó una nueva historia con el enfrentamiento entre la EPET N°4, de Capital, y la Escuela de Nivel Secundario Los Berros, de Sarmiento. El encuentro tuvo nervios, preguntas de distintas materias, talentos estudiantiles y hasta un debut inesperado: Jeremías Herrera se incorporó al equipo azul para reemplazar a una compañera y participar por primera vez del programa.

La EPET N°4 5° 7ma estuvo representada por Camila Dojorti y Jeremías Herrera. Jere llegó como nuevo participante y contó que le gusta mucho la química, materia que también podría marcar su futuro académico, ya que le gustaría estudiar Ingeniería Química. Entre sus pasatiempos mencionó jugar animé y andar en bicicleta. Por su parte, Cami aportó su simpatía característica, aunque reconoció que los nervios también estaban presentes antes de comenzar.

Camila Dojorti y Jeremías Herrera contra Alma Agüero y Candela Elizondo representando a sus compañeros en UPD. FOTO HUARPE.

Del otro lado, el equipo naranja estuvo integrado por Alma Agüero y Candela Elizondo, de 5° 2da de la Escuela de Nivel Secundario Los Berros. Las chicas llegaron con expectativas y bastante preparación. Confesaron que la lluvia de preguntas era uno de los desafíos que más les preocupaba y que hasta algunos familiares se sumaron a las jornadas de estudio. Además, aprovecharon el espacio para mostrar sus talentos y los de sus compañeros a través del video de presentación.

De la ruleta a la lluvia de preguntas: cada punto contó

Con los dos equipos listos, comenzó la competencia con las preguntas de ruleta. El azul acertó en Arte, pero no logró responder correctamente en Historia y Ciencia. El naranja, en tanto, sumó con Lengua, aunque falló en Deporte y Geografía. El primer bloque terminó igualado 1 a 1.

En el segundo tramo llegaron los desafíos de verdadero o falso y unir conceptos. La EPET N°4 eligió Deporte y consiguió tres puntos en el primer juego, mientras que Los Berros optó por Ciencia y sumó uno. Luego, en unir conceptos, el azul obtuvo un punto en Matemática y el naranja consiguió dos en Arte. Así, el marcador quedó 5 a 4 a favor de Capital.

El último bloque puso a prueba la rapidez y los conocimientos de los participantes. En el tutti frutti, el equipo azul jugó con la letra B y consiguió nueve puntos, mientras que el naranja, con la C, sumó siete. Después llegó la lluvia de preguntas, uno de los momentos que más inquietud había generado entre las chicas de Sarmiento. Allí, la EPET N°4 obtuvo ocho puntos y Los Berros logró nueve.

La definición llegó con un marcador muy ajustado: 22 a 20. De esta manera, la EPET N°4 5° 7ma consiguió el pase a la ronda de repechaje 3 y continúa en carrera por el gran premio de UPD: el viaje a Bariloche para los egresados 2027.

Dónde verlo

UPD Unidos por el Desafío se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con la conducción de Mari Leiva y Lito García.