Un decreto firmado por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, habilitó una excepción normativa para avanzar con un millonario proyecto inmobiliario frente al glaciar Perito Moreno. La operación contempla la construcción de alojamientos turísticos de alta gama en un área que históricamente estuvo protegida, aunque la Justicia Federal ordenó frenar la transferencia de las tierras mientras se define qué tribunal debe intervenir.

La medida quedó establecida en el decreto 915/2026, que exceptuó, “por única vez y con carácter estrictamente excepcional”, una restricción de la normativa provincial. La decisión permitió avanzar con una operación entre la empresa Lacustre del Sud SA, vendedora del predio, y ASB Hospitality Calafate SAU, una sociedad controlada desde Dubái y vinculada al magnate árabe Ali Saeed Juma Albwardy.

Una inversión millonaria y dudas sobre el alcance

El proyecto fue denominado Master Plan Ecocentro y contempla, según la información difundida, la construcción de 24 alojamientos turísticos de alta gama. La inversión prevista rondaría los 100 millones de dólares y las tarifas podrían alcanzar los 2.000 dólares por noche.

Sin embargo, las cifras difundidas abrieron interrogantes sobre la dimensión real de la iniciativa. Según el análisis publicado por Ámbito, si se toma como referencia esa inversión y un costo de construcción de 3.000 dólares por metro cuadrado, el desarrollo podría alcanzar unos 33.333 metros cuadrados.

A partir de esa superficie, el cálculo plantea la posibilidad de construir hasta 667 habitaciones de 50 metros cuadrados, con capacidad para alojar aproximadamente a 1.300 personas en simultáneo. Esa dimensión contrasta con el anuncio de 24 alojamientos y deja planteadas dudas sobre el alcance concreto del emprendimiento.

La operación por las tierras

La publicación también reconstruyó que, en 2023, Lacustre del Sud había presentado ante el Consejo Agrario Provincial una propuesta para construir una senda peatonal de unos 15 kilómetros, con cinco refugios de hasta 32 metros cuadrados cada uno. Aquella iniciativa quedó en estudio y nunca fue autorizada, mientras que el proyecto presentado en 2026 tiene características diferentes.

Por otra parte, la Provincia tuvo la posibilidad de adquirir el predio por tres millones de dólares, en el marco del derecho de preferencia previsto por la legislación provincial. Sin embargo, Santa Cruz decidió no ejercer esa opción, una decisión sobre la que el diputado Carlos Alegría pidió conocer qué evaluación técnica la había respaldado.

La Justicia frenó la transferencia

Ante los pedidos de informes en la Legislatura y la polémica generada por el decreto, la Justicia Federal ordenó detener los cambios de titularidad de las parcelas G2 y G3. Los terrenos involucrados suman unas 21 hectáreas y la medida se mantendrá mientras se determina qué tribunal debe intervenir en el caso.

El decreto de Vidal estableció una excepción específica para este emprendimiento y aclaró que no podría utilizarse como antecedente para que otras empresas reclamaran el mismo tratamiento. Mientras tanto, la transferencia quedó frenada y permanecen bajo cuestionamiento los alcances del proyecto, sus autorizaciones y su impacto ambiental.