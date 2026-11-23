Un intento de robo a un efectivo de la Policía de la Ciudad terminó con uno de los delincuentes cuadripléjico en Virrey del Pino, partido bonaerense de La Matanza. El joven recibió un disparo en la espalda mientras escapaba junto a sus cómplices y, según la principal hipótesis de los investigadores, la bala salió accidentalmente del arma de uno de los asaltantes dentro del vehículo.

El episodio ocurrió cuando tres delincuentes que se movilizaban en un automóvil interceptaron al policía, que circulaba en moto acompañado por dos mujeres. El efectivo respondió con su arma reglamentaria y consiguió frustrar el asalto, aunque la situación continuó durante la fuga de los sospechosos.

Cómo fue el intento de robo en Virrey del Pino

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Cabot y Ponce de León, cuando el agente trasladaba a dos mujeres hacia sus domicilios. En ese momento, un automóvil les cortó el paso y tres hombres descendieron armados para amenazarlos e intentar concretar el robo.

Ante la situación, el policía extrajo su pistola reglamentaria, dio la voz de alto y efectuó disparos que impactaron en el sector del acompañante del vehículo. Los delincuentes escaparon sin concretar el asalto y comenzaron una huida que duró apenas algunas cuadras.

A unos 300 metros del lugar, los sospechosos abandonaron el automóvil y continuaron escapando a pie. Sin embargo, la investigación permitió descubrir que uno de ellos había resultado gravemente herido durante el trayecto.

Un disparo dentro del auto y una lesión irreversible

La investigación dio un giro cuando los efectivos revisaron el vehículo abandonado y encontraron un orificio de bala en el respaldo del asiento del conductor. La perforación atravesaba el asiento trasero hacia adelante y permitió vincular el automóvil con el ingreso de un joven herido al Hospital Simplemente Evita, de González Catán.

Según la reconstrucción publicada por Primer Plano Online, el sospechoso había recibido un disparo por la espalda y fue abandonado por sus cómplices en la guardia del centro de salud. El proyectil le provocó una grave lesión en la médula espinal que lo dejó cuadripléjico.

La principal hipótesis sostiene que uno de los integrantes de la banda accionó accidentalmente su arma dentro del vehículo mientras escapaban. De esa manera, habría herido a su propio compañero durante la huida.

La investigación busca identificar a los demás delincuentes

Durante el operativo posterior, uno de los involucrados descartó un arma de fuego que luego fue secuestrada por la Policía. El elemento será sometido a peritajes balísticos para determinar si fue utilizado en el disparo que hirió al joven.

El automóvil también quedó secuestrado para realizar las pericias correspondientes y establecer cómo ocurrió la secuencia. Según la información publicada, el vehículo no tenía pedido de secuestro por robo.

La causa está a cargo de la fiscal Evangelina Sánchez, junto con la secretaria de la Fiscalía N° 11 de La Matanza, Vanesa Saluotto. Mientras el joven permanece internado en calidad de detenido, los investigadores trabajan para identificar y localizar a los demás integrantes de la banda.