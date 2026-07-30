La Ruta Nacional 40 permanece con corte total de tránsito en un tramo del Camino de los Siete Lagos, en la provincia de Neuquén, luego de un importante desmoronamiento de rocas que bloqueó completamente la calzada. La interrupción se mantendrá hasta nuevo aviso mientras avanzan las tareas para despejar el sector.

Según informó Vialidad Nacional, el corte afecta el tramo comprendido entre San Martín de los Andes y Catritre, donde equipos del organismo trabajan con maquinaria para remover las rocas desprendidas y restablecer las condiciones de seguridad para la circulación.

El desprendimiento fue provocado por las intensas condiciones meteorológicas que afectan a la región cordillerana y obligó a interrumpir completamente el tránsito para evitar riesgos a los conductores. Hasta el momento, las autoridades no informaron una fecha estimada para la reapertura del camino.

Ante esta situación, Vialidad Nacional recomendó evitar circular durante la noche o la madrugada, ya que la escasa visibilidad incrementa el riesgo frente a posibles nuevos derrumbes.

También pidió viajar únicamente cuando sea indispensable, hacerlo a velocidad precautoria, respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar y consultar el estado actualizado de las rutas y las alertas meteorológicas antes de emprender viaje.

El sector afectado integra el tradicional Camino de los Siete Lagos, uno de los corredores turísticos más importantes de la Patagonia, que une San Martín de los Andes con Villa La Angostura. Durante la temporada invernal, este recorrido suele presentar complicaciones por nieve, hielo y desprendimientos de tierra o rocas, lo que obliga a extremar las medidas de precaución.