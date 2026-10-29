Un tren de cargas del Belgrano Cargas descarriló durante la madrugada de este jueves 29 de octubre en la ciudad de Santa Fe y varios vagones terminaron volcados junto a una vivienda. El accidente ocurrió antes de las 5, en la zona de Pasaje Irala, entre las avenidas Presidente Perón y López y Planes, y provocó importantes complicaciones en el tránsito. No se registraron heridos.

La formación transportaba maíz y, tras salirse de las vías, varios vagones quedaron volcados y provocaron daños en la infraestructura ferroviaria. Además, uno de los árboles ubicados junto a las vías fue alcanzado por el tren y quedó destruido.

El episodio obligó a desplegar un operativo para retirar los vagones y despejar el sector. Operarios de Trenes Argentinos trabajaban en el lugar, mientras que personal municipal se encargaba de remover el árbol afectado.

Cortes de tránsito y desvíos en la zona

El descarrilamiento generó interrupciones en distintos puntos de la ciudad. La circulación por avenida López y Planes quedó cortada en el sector afectado, mientras que también se interrumpieron los cruces ferroviarios de las calles Saavedra, San Lorenzo y Francia. Urquiza presentaba otra interrupción a la altura de una escuela.

Como alternativa, la avenida Presidente Perón permanecía habilitada en ambos sentidos, luego de que se separaran los vagones volcados del resto de la formación para liberar el cruce.

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal que trabajaba en el lugar y utilizar vías alternativas mientras continuaran las tareas de remoción.

Es el segundo descarrilamiento del mes

El accidente registrado este jueves volvió a poner en foco los descarrilamientos ferroviarios en la capital santafesina. Según consignó TN, se trata del segundo episodio de estas características que involucra a la formación durante octubre y del sexto registrado en la ciudad desde junio.

Por el momento, las tareas estaban centradas en retirar los vagones volcados, reparar o evaluar los daños en las vías y liberar completamente los sectores afectados por los cortes.