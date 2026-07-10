Un violento episodio se registró en una dependencia policial de Capital, donde un detenido que permanecía a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia agredió a dos efectivos durante un procedimiento administrativo. Como consecuencia del ataque, un agente sufrió lesiones por agua caliente y otro, un cabo denunció haber sido escupido con sangre en el rostro.

Según informaron fuentes judiciales, el incidente ocurrió mientras el personal de Comisaría 3° realizaba las actuaciones correspondientes al procedimiento que involucraba al detenido Alejandro Suárez (un conocido delincuente), quien permanecía alojado por una causa tramitada por la UFI Flagrancia.

El acusado que estaba en un calabozo, protagonizó una reacción violenta, el agente Facundo Zárate asistió al detenido con agua caliente para que tome un te y este devolvió el favor arrojandole el líquido caliente en el pecho del uniformado causándole lesiones. De acuerdo con el parte oficial, primero atacó al agente Zárate y se iniciaron las actuaciones correspondientes para dejar constancia de las lesiones sufridas durante el cumplimiento de sus funciones, pero el episodio no terminó allí. Mientras los uniformados intentaban continuar con las diligencias admnistrativas, se acercaron al detenido para darle a conocer el acta que se había confeccionado y Suárez rompió la documentación que se estaba confeccionando y, posteriormente, escupió con sangre el rostro del cabo Brian Villafañe, quien también intervenía en el procedimiento.

Tras la agresión, el personal policial dejó asentado lo ocurrido y dio intervención a las autoridades judiciales para evaluar las nuevas conductas atribuidas al detenido. Además, se efectuó la correspondiente denuncia ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) por las lesiones sufridas por el agente Zárate durante el servicio.

El acusado permanece detenido y continúa a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, mientras se incorporaron las agresiones contra los efectivos al expediente judicial. Por su parte, las autoridades avanzaron con las actuaciones de rigor para documentar lo sucedido y determinar las eventuales responsabilidades penales derivadas de este nuevo episodio ocurrido dentro de la dependencia policial.