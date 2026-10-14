Un hombre de 28 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles en Rawson, luego de que la Policía encontrara un revólver calibre 32 que, según el relato del procedimiento, intentó ocultar al entregárselo a un adolescente de 13 años que viajaba en el mismo vehículo. Además, llevaba una bicicleta, dos reposeras y herramientas cuya procedencia no pudo justificar.

El operativo se realizó alrededor de las 4:10, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Sur recorrían Villa 17 de Agosto. En ese momento, observaron un Chevrolet Aveo que salía de una vivienda de la manzana A con el baúl abierto y distintos objetos a la vista.

La situación llamó la atención de los uniformados porque, horas antes, habían intervenido en ese domicilio por maniobras vinculadas con el presunto ocultamiento de objetos robados.

El intento de esconder el revólver

Los policías siguieron al automóvil y lo interceptaron en la esquina de Doctor Ortega y Soldado Argentino. Según la información policial, al iluminar el interior observaron que el conductor le entregaba un envoltorio verde al adolescente, quien lo escondió entre sus prendas.

Durante la identificación de los ocupantes, los efectivos advirtieron un bulto sospechoso a la altura de la cintura del menor. Cuando le solicitaron que mostrara qué llevaba, encontraron dentro del paquete un revólver calibre 32.

El conductor fue identificado como Brian Carrizo Florez, de 28 años, domiciliado en el barrio La Estación. En una requisa preventiva, también entregó dos cartuchos del mismo calibre que llevaba en uno de sus bolsillos.

Secuestraron el arma y varios objetos

Además del revólver y las municiones, los efectivos hallaron en el Chevrolet Aveo una bicicleta verde rodado 29, dos reposeras moradas, una amoladora y una soldadora azul.

Como el hombre no habría podido acreditar la procedencia de esos elementos, quedaron secuestrados junto con el vehículo mientras se investiga su origen y una posible vinculación con hechos denunciados en la zona.

Por disposición del fuero de Flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Mariano Teja, Carrizo Florez quedó alojado en una comisaría e imputado por el presunto delito de portación ilegítima de arma de fuego, en el marco del Legajo N.º 46/26.

En tanto, el adolescente fue entregado a su madre, quien también viajaba en el automóvil.