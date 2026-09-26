Un hombre de 26 años murió durante la mañana de este sábado en la Comisaría 2° de Concepción, luego de haber sido detenido por un presunto intento de robo y trasladado a la dependencia policial para iniciar una causa bajo el sistema de Flagrancia. La Justicia investiga ahora las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

El hombre, de apellido Flores, había sido detenido en la zona de lateral de Circunvalación y Salvador María del Carril. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, vecinos lo habrían retenido luego de que presuntamente intentara sustraerle un perro a un menor que se encontraba sacándolo a caminar.

Tras la intervención policial, Flores fue trasladado a la Comisaría 2°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Según fuentes vinculadas al caso, mientras permanecía en el calabozo comenzó a sentirse mal y los efectivos solicitaron asistencia médica.

La primera atención se produjo alrededor de las 6 de la mañana, cuando personal de Fénix Salud llegó hasta la dependencia y asistió al detenido. Sin embargo, posteriormente volvió a presentar síntomas que generaron preocupación entre los efectivos.

Según indicaron las fuentes, el hombre comenzó a vomitar, balbuceaba y luego empezó a perder el conocimiento. Ante esta situación, los policías dispusieron su traslado a un centro asistencial. Cuando se disponían a sacarlo del calabozo, Flores volvió a descompensarse.

La muerte dentro de la comisaría

Los efectivos solicitaron nuevamente la presencia de una ambulancia. Cuando los profesionales médicos llegaron a la dependencia policial, constataron que el hombre había fallecido.

A partir de la muerte, una unidad fiscal comenzó a intervenir para determinar qué ocurrió durante las horas que Flores permaneció detenido y cuáles fueron las causas concretas de su fallecimiento.

Uno de los puntos que deberá establecer la investigación es en qué condiciones ingresó el hombre a la dependencia policial, debido a que habría sido reducido previamente por vecinos. También se busca determinar si presentaba lesiones y si pudo haber recibido algún tipo de golpe antes de ser trasladado por la Policía.

Otro aspecto que será analizado es si el detenido se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia que pudiera haber provocado o contribuido a la descompensación.

La investigación deberá establecer, mediante las pericias correspondientes y la autopsia, qué desencadenó la muerte del hombre de 26 años y si existió algún factor previo que pueda explicar el cuadro que presentó mientras permanecía alojado en la comisaría.