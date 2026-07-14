Un diario de Inglaterra reveló el "punto débil" de la Selección Argentina

A horas de la semifinal del Mundial 2026, un informe del diario británico The Guardian analizó las falencias tácticas de la Selección Argentina. El estudio subraya que Lionel Messi es la principal amenaza, aunque advierte que "gran parte de la estrategia argentina está diseñada para colocar a Messi, cuya escasa participación sin balón se refleja en cada jugada, en posiciones óptimas para sembrar el caos" para el rival. Los analistas consideran que "La no participación de Messi sin la pelota está incluida en todo el plan" del cuerpo técnico que encabeza el conjunto nacional.

El foco también se posa sobre el lateral derecho, sector donde "tras el partido ante Suiza, Lionel Scaloni debió explicar los problemas por ese costado del campo" debido al rendimiento de Nahuel Molina.

Según el medio inglés, ante la velocidad de figuras como Anthony Gordon y Marcus Rashford, los extremos rivales "deberían estar frotándose las manos; tampoco ayuda a Scaloni que un Rodrigo De Paul con dificultades ofrezca poco apoyo desde más adelante. Argentina tiene poca amplitud en el mediocampo, lo que podría sobrecargar a sus laterales, que ya están sobrecargados" frente a la presión británica.

Respecto a la zona central, el análisis indica que "cuando se les da tiempo y espacio, los volantes argentinos pueden tejer asociaciones y manejar los tiempos del partido", pero remarca que "su punto débil radica en que, sencillamente, no corren tanto como los demás" competidores.

El informe asegura que "ninguno de los jugadores de su mediocampo se encuentra entre los mejores velocistas de este Mundial" y añade que "Enzo Fernández y Mac Allister han marcado goles importantes, pero han sido fáciles de superar cuando el equipo pierde la posesión, especialmente ante Egipto".

Las estadísticas de la FIFA muestran que Alexis Mac Allister recorrió 64.741 metros y Enzo Fernández 60.303 metros, mientras que en Inglaterra Harry Kane suma 67.846 metros y Elliot Anderson 65.814 metros. Ante este panorama, el texto sostiene que "Cuando Argentina pierde el control en el centro del campo, le cuesta mucho recuperarlo" frente a rivales intensos.

No obstante, concluye con una advertencia para los europeos al definir que "Argentina es un equipo de momentos" impredecible. La mayor inquietud para los dirigidos por Thomas Tuchel es que "La preocupación para Inglaterra es que Argentina puede estar a la deriva en un partido, con sus vías de gol bloqueadas y el ritmo interrumpido, solo para que uno de sus grandes nombres marque un golazo" en cualquier instante.