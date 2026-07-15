Un diario inglés enumeró los "10 trucos sucios del Dibu Martínez"

El partido de semifinales de la Copa del Mundo en Atlanta entre la Selección Argentina e Inglaterra cuenta con un condimento previo. El diario inglés The Sun publicó un listado que recopila las conductas de Emiliano Martínez, calificándolas de trucos sucios. Este análisis ocurre en la fecha 15 de julio de 2026, a pocas horas del trascendental cruce entre ambos países, un historial futbolístico cargado de enfrentamientos previos de gran rivalidad.

La lista elaborada por el medio de comunicación detalla 10 comportamientos específicos que atribuyen al guardameta argentino para incomodar a sus oponentes. Entre las acciones descritas se mencionan la "intimidación en penales", las "provocaciones verbales", la "demora para entregar la pelota" y el recurso de "tirar lejos la pelota".

Asimismo, el informe añade elementos como las "quejas con el arbitraje", las "celebraciones exageradas", el "contacto visual", el "uso del tamaño" físico, los "rebotes calculados" y la asunción de un "rol de villano" en el campo de juego.

Este tipo de análisis psicológicos sobre el arquero remite a antecedentes importantes, como la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 contra Francia, en la cual la Selección Argentina se consagró campeona mediante la definición por penales. En aquel torneo, el jugador fue una pieza determinante gracias a su desempeño en las tandas definitorias, consolidando su reputación internacional.

El debate sobre la influencia del futbolista se extiende más allá de los dos seleccionados protagonistas. En el contexto de este cruce mundialista, trascendió el apoyo de la hinchada de Escocia a favor del conjunto sudamericano, sumando otro elemento a la tradicional rivalidad británica. De este modo, la antesala de la semifinal en Atlanta concentra la atención tanto por el juego técnico como por las estrategias psicológicas que dominan la escena deportiva internacional.