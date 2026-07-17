Un diario inglés exigió reabrir la charla por la soberanía de las Islas Malvinas

Un columnista del diario británico The Guardian propuso formalmente la reactivación de las conversaciones diplomáticas entre el Reino Unido y Argentina por las Islas Malvinas. El periodista Simon Jenkins consideró que tarde o temprano, el gobierno del Reino Unido tendrá el coraje de reanudar las negociaciones. Esta postura surgió luego de que los futbolistas de la Selección argentina exhibieran una bandera con la leyenda Las Malvinas son argentinas tras vencer por 2 a 1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

El cronista analizó el panorama actual de la diplomacia europea y trazó un paralelismo con el acuerdo sobre la soberanía de Gibraltar que el Reino Unido y España cerraron esta semana en Bruselas. Ante este escenario, Jenkins se preguntó si será mucho esperar que una negociación similar surja producto de la semifinal de anoche. En su argumentación, recordó que ningún territorio colonial posee un estatus inalterable y advirtió que ninguno de los territorios de la era imperial británica tiene el derecho eterno de permanecer como están.

La propuesta periodística enfatiza el impacto económico que genera el archipiélago para las arcas de la Corona. Jenkins cuestionó la viabilidad de sostener la actual postura oficial sobre un territorio que le cuesta a los contribuyentes británicos más de 60 millones de libras esterlinas en materia de defensa por año y sentenció que las islas no pueden ser británicas para siempre. Sin embargo, el autor del artículo estimó que, como están las cosas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth y el ministro de Defensa pospondrán el problema.

El detonante del debate en Europa fue el gesto del plantel argentino en territorio estadounidense, una acción que despertó reacciones inmediatas en la prensa británica. Sobre este episodio, Jenkins manifestó que sería gratificante si la bandera de las Malvinas exhibida durante el partido en los Estados Unidos sacudiera a alguien para que pase a la acción. El análisis histórico del comunicador incluyó un repaso por diversos territorios que funcionaron como colonias británicas y que, de forma paulatina, dejaron de responder formalmente a la Corona.