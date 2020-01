Un diputado laborista británico pide un referéndum para decidir sobre el futuro de la monarquía

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Clive Lewis, uno de los candidatos que figura en la lista para suceder al líder laborista, Jeremy Corbyn, pidió hoy un referéndum sobre el futuro de la monarquía y afirmó que hay un amplio apoyo a la reducción de la familia real.



Las declaraciones del diputado surgen en medio de la crisis que vive la familia real, tras el anuncio de los duques de Sussex, Meghan Merkle y Harry, de renunciar a sus deberes monárquicos y la intención de declararse económicamente independientes.



Según consignaron los medios británicos, en un acto partidario en el sur de Londres, Lewis dijo que se debería permitir a la gente decidir "cuál es el futuro de la monarquía".



"Estoy a favor de una mayor democracia y que el público británico decida cuál es el futuro de la monarquía y qué forma debería tener. No me considero un súbdito, creo que soy ciudadano de este país y creo que la gran mayoría de las personas se consideran ciudadanos", consideró Lewis.



Y agregó para aclarar cual es la finalidad de su postura: "Hablemos de cómo es un estado moderno y cómo sería el papel de la familia real".



Para Lewis, la monarquía es bastante grande y sostuvo que hay mucha gente a la que se le paga con el dinero de los contribuyentes.



Consideró que la decisión del príncipe Harry y Meghan de alejarse de la vida pública podría ser un "modelo" para el futuro de la realeza.



Lewis justificó además la decisión de la pareja y cuestionó el acoso de la prensa que han padecido desde que decidieron casarse y el racismo que experimentó Meghan en los medios británicos.



Más tarde, el diputado laborista salió al cruce de algunos titulares sobre un pedido de su parte de abolir la monarquía.



"En respuesta a mis comentarios sobre la familia real. No dije que deberían abolirse, tengo mucho respeto por el arduo trabajo que hacen. Simplemente creo que la pregunta sobre su tamaño y el dinero que reciben debería ser una pregunta para la gente. Hacer estas preguntas es democrático", tuiteó Lewis.