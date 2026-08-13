En UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE, a veces un punto puede cambiarlo todo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el duelo protagonizado por dos equipos de Rivadavia, que llegaron a la última ronda con el marcador igualado y terminaron jugando una definición en la que cada respuesta podía inclinar la balanza.

Por un lado, el equipo azul del Colegio Integral Independencia, de 5to A, integrado por Julia Chiquete y Maitena Pérez. Enfrente, el equipo naranja de 5to B de la Escuela Ciudad del Sol, formado por Máximo Roqueiro y Joaquín Yunes.

La primera ronda arrancó con el equipo azul frente a la ruleta. La suerte los llevó a Ciencia y decidieron responder sin opciones, pero la respuesta no fue correcta y no pudieron sumar. Después llegó Lengua, donde sí acertaron, y también consiguieron responder correctamente en Geografía.

El equipo naranja tuvo su oportunidad con Matemática y decidió afrontar el desafío sin opciones. La respuesta fue correcta y sumaron dos puntos. Sin embargo, las siguientes preguntas de Deporte e Historia no tuvieron el mismo destino. Así, después del primer bloque, el marcador quedó 2 a 2.

Máximo Roqueiro y Joaquín Yunes de la Escuela Ciudad del Sol, 5to B. FOTO HUARPE.

La segunda ronda cambió la dinámica con el juego de Verdadero o Falso. El equipo azul eligió Deporte y consiguió tres puntos. El naranja apostó por Historia y sumó dos. Luego, el equipo azul volvió a entrar en acción con Matemática y agregó otros dos puntos, mientras que el naranja eligió Deporte y respondió correctamente para sumar tres.

El resultado volvió a quedar igualado: 7 a 7. Hasta ese momento, ninguno de los dos equipos lograba sacar una ventaja suficiente para respirar tranquilo.

Pero todavía quedaba la ronda decisiva

El equipo azul comenzó el Tutti Frutti con la letra A y consiguió una importante cosecha de 13 puntos. El equipo naranja tuvo después su turno con la letra D y sumó tres. La diferencia comenzaba a aparecer, pero todavía faltaba el tramo que podía cambiar completamente la historia.

Llegó entonces la Lluvia de preguntas, una instancia en la que la rapidez y la precisión se vuelven protagonistas. El equipo azul consiguió seis puntos, mientras que el naranja tuvo una actuación mucho más contundente y sumó 17.

Con las cuentas hechas, la definición terminó siendo tan ajustada como se había anticipado: 26 puntos para el equipo azul y 27 para el equipo naranja.

Así, después de comenzar empatados, atravesar una segunda ronda nuevamente igualada y llegar a una última instancia cargada de tensión, el 5to B de la Escuela Ciudad del Sol se quedó con la victoria por apenas un punto y avanzó a la tercera ronda de UPD Unidos por el Desafío.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.