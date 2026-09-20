Una denuncia judicial puso bajo investigación el testamento de Norberto Santilli, un empresario agropecuario de 82 años de Armstrong, Santa Fe, quien murió en julio de 2025 y habría dejado una fortuna cercana a US$6 millones a su chofer y asistente. El caso fue planteado por su prima hermana, Celia Santilli, quien cuestionó las circunstancias en las que se firmó el documento y pidió que se investigue su validez.

Un testamento firmado dos meses antes

Según consta en la presentación judicial, Santilli firmó el testamento el 30 de mayo de 2025, unos 60 días antes de su muerte. El documento establecía que todo su patrimonio quedaría en manos de Agustín M., quien trabajaba como chofer y asistente del empresario.

La denuncia sostiene que el cambio en la disposición de sus bienes ocurrió después de que Santilli hubiera consultado a su escribano de confianza sobre cómo desvincular laboralmente al hombre.

De acuerdo con el testimonio incorporado al expediente, el empresario estaba disconforme con su empleado y pretendía retirarle los permisos para conducir sus vehículos antes de finalizar la relación laboral.

Qué dijo el escribano que lo asesoraba

El escribano que acompañó a Santilli durante aproximadamente 30 años también declaró en la causa. Según su testimonio, antes de morir el empresario le había manifestado que quería dejar “parte de sus bienes” a su expareja y a su hijastra, con el objetivo de protegerlas económicamente.

Sin embargo, el testamento firmado posteriormente estableció que la totalidad del patrimonio quedaría para su chofer y asistente.

Santilli no tenía hijos ni hermanos. Había enviudado y luego mantuvo durante 20 años una relación con una mujer que tenía una hija de una relación anterior.

La Justicia puso los bienes bajo litigio

El planteo tuvo una audiencia el 11 de septiembre en los Tribunales provinciales de Cañada de Gómez. A pedido del fiscal Juan Pablo Baños, el juez penal de primera instancia Álvaro Campos resolvió inscribir durante seis meses todos los inmuebles de Santilli como bienes litigiosos.

La medida busca preservar los bienes mientras se analiza el conflicto judicial. La presentación fue realizada por Celia Santilli, quien se identificó como única heredera legítima, y cuenta con el patrocinio de los abogados Pablo Morosano, Ángelo Rossini y Lucio Rossini.

Las dudas sobre la firma del documento

La denunciante también cuestionó el lugar donde se realizó el testamento. Según expuso, Santilli no acostumbraba concurrir a Cañada de Gómez y la escribanía donde se firmó el documento no tenía relación previa con el empresario.

Además, señaló que durante tres décadas había recurrido a su escribano de confianza en Rosario. Otro de los puntos observados está relacionado con los dos testigos del testamento, quienes eran oriundos de Las Parejas y, según la denuncia, no mantenían una relación cercana con Santilli.

Tras la muerte del empresario, ocurrida el 31 de julio de 2025, su expareja y su hijastra fueron retiradas del inmueble donde vivían. Para recuperar sus pertenencias debieron concurrir acompañadas por un Oficial de Justicia.

La presentación judicial también señala que la sucesión testamentaria comenzó siete días hábiles después del fallecimiento. Ese dato fue incorporado como otro de los elementos que deberán ser analizados durante la investigación.