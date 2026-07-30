La Justicia de Mar del Plata investiga a un empleado de un geriátrico acusado de maltratar a dos adultas mayores, luego de que las agresiones quedaran registradas por las cámaras de seguridad del establecimiento. Tras conocerse las imágenes, el trabajador fue apartado de sus funciones y las grabaciones fueron incorporadas a la causa judicial.

El hecho ocurrió en una residencia ubicada sobre la calle Deán Funes al 1700. La denuncia fue presentada por la responsable del geriátrico, quien decidió revisar las cámaras internas después de que familiares de las residentes advirtieran lesiones y comportamientos que despertaron sospechas.

Las filmaciones muestran distintos episodios de violencia. En uno de ellos, el empleado retira de manera brusca a una mujer de su silla de ruedas mientras la insulta y la amenaza. En otra secuencia, golpea con una cuchara a otra residente mientras le da de comer, provocándole un corte superficial en el labio. Ambas mujeres rompen en llanto durante los episodios.

Tras detectar lo ocurrido, las autoridades del geriátrico despidieron al trabajador y entregaron el material a la Justicia para avanzar con la investigación. La causa fue caratulada como lesiones leves y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Composición Temprana de Conflictos Penales, que buscará determinar las responsabilidades del acusado.

El caso volvió a poner el foco sobre las condiciones de cuidado en algunas residencias para adultos mayores. Días atrás, otra investigación judicial en un geriátrico de La Matanza reveló graves situaciones de abandono, desnutrición y maltrato, lo que derivó en el rescate de siete residentes y una causa por abandono de persona.