El equipo de Mami Hockey de Valle Fértil consiguió un logro que llena de orgullo a sus jugadoras: ganó la instancia de ascenso y pasó de la categoría C a la B del torneo provincial. Pero detrás de ese paso deportivo hay una historia de perseverancia, compromiso y un sueño que todavía esperan cumplir: convertirse legalmente en un club y tener una cancha propia.

Ester Videla, integrante del equipo denominado Municipalidad de Valle Fértil, contó a DIARIO HUARPE el camino que recorrieron para llegar hasta este presente. Son alrededor de 30 mujeres que sostienen la actividad con esfuerzo propio y que, después de celebrar el ascenso, quieren dar otro paso para que el hockey siga creciendo en el departamento.

“Ese es el logro, no es que hemos salido campeonas del torneo, sino que hemos ascendido, que para nosotros es un logro muy importante”, explicó Videla, quien destacó el significado que tiene esta conquista para el grupo.

De la categoría C a la B, con esfuerzo propio

El ascenso es el resultado de un trabajo colectivo que las jugadoras llevan adelante desde hace años. El plantel está integrado por mujeres de entre 32 y 58 años, en su mayoría de la Villa San Agustín, aunque también hay personas de otros distritos que tienen interés en practicar hockey.

La realidad del equipo, sin embargo, está lejos de las condiciones que tienen otros conjuntos de la provincia. Actualmente entrenan en una cancha de tierra que les presta un club que dejó de funcionar y que ellas mismas acondicionan para poder utilizarla.

“Nosotras la limpiamos, le sacamos los yuyos, le sacamos las piedras y le pedimos a Vialidad que la nivele”, relató Esther. La referente señaló que el hockey se practica en Valle Fértil desde hace aproximadamente 30 años, pero que todavía no cuentan con un espacio propio para desarrollar la disciplina.

La personería jurídica para convertirse en un club

Las mujeres que integran el equipo trabajan a pulmón.

Después de tantos años de sostener el equipo, las jugadoras buscan formalizar su institución y obtener la personería jurídica. Los papeles fueron presentados en agosto y esperan que el trámite avance para poder acceder a nuevas posibilidades de organización y crecimiento.

El reconocimiento legal les permitiría recibir donaciones, gestionar recursos y organizar actividades para recaudar fondos. Entre sus proyectos aparece la posibilidad de realizar encuentros deportivos y hasta un torneo de verano que ayude a financiar la participación en las competencias provinciales.

“Lo que queremos es tener la personería jurídica para poder ejercer como institución”, resumió Videla. Para ellas, no se trata solamente de un trámite administrativo, sino de una herramienta para construir un futuro con más oportunidades.

El sueño de una cancha propia en Valle Fértil

Las integrantes del equpo autodenominado Municipalidad de Valle Fértil ascendieron de categoría.

La cancha propia es uno de los grandes anhelos del equipo, no solo para entrenar en mejores condiciones, sino también para recibir a otros conjuntos y generar actividades deportivas en el departamento. Tener ese espacio permitiría que más mujeres de Valle Fértil puedan sumarse al hockey sin las limitaciones que hoy impone la falta de infraestructura.

A esa necesidad se suma el costo de los viajes a la ciudad de San Juan para disputar el torneo provincial. Según explicó Videla, durante 2026 debieron organizarse para trasladarse cada 15 días y reducir la cantidad de jugadoras que viajaban, mientras que para la próxima temporada deberán afrontar viajes semanales.

“Pagamos entrenador, pagamos físico, pagamos los viajes a San Juan. No es que estamos pidiendo que nos den todo”, expresó. Y dejó en claro cuál es el pedido que hoy las moviliza: “Pedimos que nos den la personería jurídica”.

El ascenso a la categoría B ya quedó en la historia del equipo, pero las jugadoras no quieren detenerse ahí. Ahora sueñan con tener una institución reconocida y una cancha propia, para que el hockey de Valle Fértil tenga un lugar donde crecer y recibir a las próximas generaciones.