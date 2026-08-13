Una situación insólita se vivió en España cuando Fulham se negó a disputar la tanda de penales ante Málaga porque aseguró que no estaba contemplada en el contrato del amistoso. Tras el empate 2-2 por el Trofeo Costa del Sol, los futbolistas ingleses recogieron sus pertenencias, se colocaron sus abrigos y abandonaron la cancha.

El encuentro se disputó en La Rosaleda ante más de 17.000 espectadores y había terminado igualado después de un polémico desenlace. Fulham ganaba 2-1 cuando, en el tiempo adicionado, el árbitro sancionó un penal por una mano dentro del área.

La decisión provocó la reacción del entrenador del Málaga, Álvaro Arbeloa, quien fue expulsado por sus protestas. El conjunto español convirtió desde los doce pasos y estableció el 2-2 definitivo.

Todo estaba preparado para definir al campeón por penales, pero la delegación del Fulham tomó una decisión inesperada: retirarse del campo.

Desde el club inglés explicaron que la tanda de penales “no estaba en el contrato firmado” para disputar el amistoso. Además, argumentaron que prolongar el encuentro podía retrasar el vuelo de regreso del plantel a Londres.

Los dirigentes del Málaga intentaron destrabar la situación y ofrecieron alternativas para solucionar el inconveniente logístico, pero el Fulham mantuvo su postura y abandonó definitivamente el estadio.

Ante la negativa del equipo británico, la organización decidió proclamar campeón al Málaga, que recibió el trofeo frente a la sorpresa de los más de 17.000 espectadores presentes.

El conjunto español confirmó posteriormente lo ocurrido mediante un comunicado y sostuvo que la tanda estaba prevista, pero que el Fulham decidió retirarse al considerar que esa instancia no figuraba en el contrato.

Así, un partido que debía terminar con una definición por penales terminó con un equipo campeón porque el rival directamente se negó a patearlos.