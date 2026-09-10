Un simple error ortográfico en un mensaje de WhatsApp encendió las alarmas de la familia de Rodolfo Bassi, un arquitecto de 61 años que fue encontrado asesinado en un departamento de su propiedad en Paraná, Entre Ríos. Quien tenía su teléfono intentó hacerse pasar por él, pero escribió una palabra de una manera que la víctima nunca lo habría hecho.

“Estoy bolviendo de Rosario”, decía el mensaje recibido por sus familiares. La palabra “volviendo”, escrita con “b”, llamó inmediatamente la atención porque Bassi no solía cometer ese tipo de errores. Además, su entorno sabía que no había viajado a Rosario. Las sospechas crecieron y finalmente se realizó la denuncia por su desaparición.

La búsqueda terminó de la peor manera. El arquitecto fue encontrado atado a una silla dentro de un departamento ubicado en el barrio Paraná XIV que estaba siendo refaccionado. Presentaba signos de haber sido golpeado y torturado.

Dos trabajadores quedaron detenidos

La investigación quedó en manos del fiscal Juan Manuel Pereyra y de la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos. Las primeras averiguaciones pusieron el foco sobre dos hombres que realizaban trabajos de albañilería y pintura para Bassi.

Las cámaras de seguridad permitieron detectar una camioneta en las inmediaciones del departamento durante el momento investigado. A partir de esa pista, los investigadores avanzaron sobre los sospechosos.

Uno de ellos fue interceptado cuando viajaba en un colectivo rumbo a Misiones y tenía documentación perteneciente a Bassi. Los dos acusados quedaron detenidos mientras avanza la investigación judicial.

El mensaje que terminó delatándolos

La principal hipótesis de los investigadores es que el móvil habría sido económico. Según la reconstrucción realizada hasta el momento, los atacantes habrían aprovechado la relación de confianza que mantenían con el arquitecto por los trabajos que realizaban en uno de sus inmuebles.

Los investigadores sospechan que, después del ataque, el teléfono de Bassi fue apagado. Cuando volvió a encenderse comenzaron a ingresar los mensajes enviados por su pareja y familiares ante la falta de noticias.

Fue entonces cuando alguien habría intentado evitar sospechas respondiendo desde el celular de la víctima. Sin embargo, el mensaje produjo exactamente el efecto contrario: el “bolviendo” con “b” y la falsa referencia a un viaje a Rosario hicieron que la familia comprendiera que probablemente no era Rodolfo quien estaba detrás del teléfono.

Ese detalle terminó convirtiéndose en una de las primeras señales que permitió descubrir que algo grave había ocurrido.