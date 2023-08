Un espectáculo: Nate Díaz y Jake Paul quieren una revancha en MMA

Luego de la pelea de boxeo del sábado pasado, Nate Díaz y Jake Paul buscan volver a verse las caras. Tras los diez rounds disputados y la victoria por decisión unánime para el youtuber, las cosas podrían ponerse aún más intensas para ambos. Luego de la contienda, el influencer dejó en claro que quiere una revancha en MMA, la que podría darse en la jaula de PFL. Ante eso, el exluchador de UFC se mostró a favor de la idea.

"No estoy tratando de hablar mierda. Él está boxeando con muchachos de MMA de alto nivel y está entrenando duro y trabajando con buenas personas, y luego comienza a hablarme estupideces durante todo el campamento. Viene con el territorio y todo es justo, el amor y la guerra, siempre estoy en eso. Di lo que quieras, está bien. Pero luego, cuando empiezas a hacer las cosas personales, tratando de hacer las cosas personales, diciendo mierda que no debería estar diciendo, hiere los sentimientos de las personas cuando digo que esto no es una pelea real", partió diciendo Nate tras la pelea.

Por otro lado, Díaz aseguró: "Porque si es una pelea real, ¿recuerdas a Logan Paul que se parece a Rodney Petersen en Nueva Orleans? Ningún problema. Esta no es una pelea real para hablarme así. Esta es una competencia de boxeo. Así que eso es lo que quise decir con que realmente no puede pelear. No es demasiado irrespetuoso. Si realmente no puedes pelear, no hables una mierda. Trato hecho. Eso ya estaba terminado, esa pelea".

Nate Díaz quiere la revancha

"En una pelea real, esta pelea ha terminado y estamos sentados aquí con una victoria. Pero estábamos participando en un combate de boxeo y fue un buen momento, y ahora sé cómo es eso, porque también tenía curiosidad. Antes de la pelea estaba como, voy a entrar en un combate de boxeo y sé lo que pienso que va a ser, y estuve entrenando toda mi carrera, boxeando con boxeadores profesionales en el nivel más alto, tan alto como pude llegar, y siempre lo había hecho muy bien", mencionó el expeleador de UFC.

Para cerrar, Nate Díaz dijo: "Y nunca he peleado en una pelea profesional, así que pensé: 'Creo que les daré una patada en el trasero a todos estos hijos de puta'. En este momento vamos a ir a casa y vamos a hablar sobre eso, y vamos a decidir si queremos hacer MMA o boxeo, y luego veremos qué quieren hacer. Dijeron que querían hacer lo de la PFL, y creo que si queremos hacer eso, vamos a tener que co-promocionar y hacer Real Fight vs. PFL, y estoy de acuerdo con eso. Pero mi objetivo es obtener una revancha en cualquier arte".