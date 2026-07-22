Momentos de tensión se vivieron este martes en una escuela primaria de Rosario, luego de que un alumno de 12 años llevara un revólver en su mochila y se lo mostrara a algunos de sus compañeros durante la jornada escolar.

El episodio ocurrió en la Escuela Provincial N.º 120 "José M. Rodeau", ubicada en la intersección de las calles Liniers y San Luis, en el barrio Azcuénaga.

Según trascendió, fueron los propios estudiantes quienes alertaron a la docente sobre la presencia del arma. De inmediato, las autoridades del establecimiento activaron el protocolo previsto por el Ministerio de Educación y dieron aviso al 911.

Minutos después, un importante operativo policial se desplegó en las inmediaciones de la institución mientras se resguardaba a los alumnos y al personal docente.

Al mismo tiempo, la escuela suspendió las actividades del turno tarde y comenzó a comunicarse con las familias para informarles sobre lo ocurrido.

El arma estaba descargada

De acuerdo con la información difundida por medios locales, la Policía comprobó que el arma era un revólver calibre .22 largo y que no tenía municiones.

Por disposición de la Fiscalía de Menores, el revólver fue secuestrado para que sea sometido a las pericias correspondientes por parte del área de Criminalística.

El alumno fue trasladado en un patrullero y quedó demorado mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar cómo obtuvo el arma y por qué la llevó al establecimiento educativo.

Comunicado a las familias

La presencia de numerosos móviles policiales generó preocupación entre los padres que se acercaban a retirar a sus hijos sin conocer lo que había sucedido.

Horas más tarde, la dirección del establecimiento envió un comunicado oficial a través de los grupos de WhatsApp de las familias para explicar el episodio y transmitir tranquilidad.

En el mensaje, las autoridades señalaron que el incidente fue controlado siguiendo los protocolos de actuación, destacaron que ningún estudiante ni integrante del personal resultó herido y confirmaron que la situación se resolvió de manera pacífica.

Además, adelantaron que en los próximos días se realizarán reuniones con las familias para abordar la problemática y reforzar las acciones de prevención dentro de la comunidad educativa.

Tras el operativo y las actuaciones judiciales, este miércoles las clases se reanudaron con normalidad.