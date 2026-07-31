Durante años, la neurociencia sostuvo que el cerebro humano no podía realizar dos tareas complejas al mismo tiempo y que, en realidad, alternaba rápidamente la atención entre una y otra. Sin embargo, una investigación de la Universidad de Georgetown reveló que, mediante el entrenamiento, el cerebro puede reorganizar sus circuitos para ejecutar actividades simultáneas de manera más eficiente.

El estudio identificó que, cuando una persona comienza a aprender una habilidad, la corteza prefrontal concentra gran parte del trabajo cognitivo. Con la práctica, parte de esa tarea es transferida a la corteza temporal, una región vinculada con conocimientos ya automatizados. Ese cambio libera recursos mentales para afrontar nuevas actividades en paralelo.

Los investigadores compararon el funcionamiento cerebral antes y después de un proceso de entrenamiento intensivo. Al principio, los participantes debían alternar constantemente entre ambas tareas, lo que generaba demoras y más errores. Con el paso de las sesiones, el cerebro reorganizó la actividad entre distintas regiones y logró realizar ambas acciones con mayor fluidez.

Qué significa para el aprendizaje

Los especialistas aclararon que este hallazgo no implica que cualquier persona pueda hacer multitasking de forma inmediata. La capacidad aparece cuando una de las tareas ya está suficientemente automatizada y deja de requerir un esfuerzo consciente constante. En ese momento, el cerebro dispone de más recursos para aprender o ejecutar una segunda actividad.

Este mecanismo podría tener aplicaciones en ámbitos como la educación, la rehabilitación neurológica y el entrenamiento profesional, donde comprender cómo se consolidan las habilidades ayudaría a diseñar métodos de enseñanza más efectivos. También aporta nuevas evidencias sobre la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad del cerebro para modificar su estructura y funcionamiento a medida que incorpora nuevos aprendizajes.

Los autores remarcaron que el multitasking sigue teniendo límites. Si ambas tareas son nuevas o exigen un alto nivel de atención, el cerebro continúa mostrando un "cuello de botella" que dificulta procesarlas en simultáneo. La diferencia es que, una vez automatizada una de ellas, esa barrera puede reducirse gracias a la reorganización de los circuitos neuronales.