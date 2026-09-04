Un ex novio de Tini Stoessel habló sobre lo que vio del robo de su familia

El presente artístico de Tini Stoessel la encuentra con un fuerte acompañamiento del público durante sus presentaciones en Guadalajara, México, donde dejó ver que atraviesa una buena etapa sobre el escenario. Paralelamente, la cantante mantiene diferencias económicas con su padre, Alejandro Stoessel, vinculadas al porcentaje que él pretende conservar de la carrera de su hija.

Aunque la artista reconoce la labor que su progenitor realizó a su lado y acepta que mantenga una participación, existen puntos en la negociación que continúan distanciados y resultan complejos de acordar. En este contexto, la situación financiera de la familia quedó bajo la lupa tras revelarse los montos que cada integrante movió con la tarjeta de la cantante.

Frente a esta coyuntura, diversas figuras hicieron público su acompañamiento hacia la intérprete. Entre ellos se sumó Santiago Maratea, quien al ser consultado sobre el viejo rumor que los unió sentimentalmente bromeó diciendo "no estoy con Tini" y agregó "solo decir que es una dulce y que le deseo lo mejor". Durante una entrevista periodística en la cual el conductor Novaresio arriesgó que "no pasó ni volverá a ocurrir", el influencer coincidió con esa frase expresando "no pasó ni volverá a ocurrir".

Ante la insistencia sobre el tema, añadió "no sé… fue hace mucho tiempo", mientras que la contraparte remarcó "ah, viste que sí". Para finalizar, el creador de contenidos concluyó "no, dicen que estuve en el 2021. Pasaron muchos años desde 2021. Solo digo que es muy dulce, Tini. Le deseo lo mejor con todo esto que le está pasando".