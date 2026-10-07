Fabio Santana, músico y excombatiente de Malvinas, fue el encargado de interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa del partido de la Selección Argentina, en una noche marcada por la despedida de Lionel Messi. Su presentación se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada en el estadio Monumental.

Antes de salir al campo de juego, Santana había expresado en sus redes sociales la importancia especial que tenía para él volver a cantar el Himno junto a la Selección Argentina. En esta oportunidad, además, vinculó su propia historia con la del capitán argentino y remarcó que ambas estaban unidas por la misma bandera.

El veterano de guerra ya había interpretado las estrofas patrias en otros encuentros de la Selección, aunque esta vez el contexto le dio un significado particular. “Cuando llegue el momento de cantar, voy a hacerlo como siempre: pensando en Malvinas, en mi país, en mis compañeros, en nuestra Selección”, había anticipado horas antes del partido.

Santana finalmente entonó el Himno ante un Monumental colmado y en la antesala de uno de los partidos más especiales de Messi con la camiseta argentina. El momento formó parte de la ceremonia preparada para homenajear al capitán después de más de dos décadas defendiendo a la Selección Argentina.