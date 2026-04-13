Un excomisario se escapó de la policía tras golpear brutalmente a su esposa

Un excomisario mayor de la Policía de San Juan terminó arrestado el domingo por la tarde tras agredir violentamente a su pareja y emprender una huida en su vehículo para evitar el accionar de los uniformados.

El sospechoso fue identificado por fuentes de la fuerza como Manuel Adalberto Torres, de 62 años, quien actualmente se encuentra alojado en la Comisaría 37ª de Caucete por el delito de lesiones agravadas por violencia de género.

Las agresiones comenzaron la noche del sábado durante una fuerte discusión y continuaron el domingo al mediodía, cuando el hombre atacó nuevamente a la mujer provocándole heridas sangrantes en el rostro. La víctima, que se encontraba en estado de shock, consiguió alertar al 911, pero al arribo de los móviles policiales Torres ya había iniciado su escape a bordo de un Volkswagen Vento.

Se inició entonces una persecución que se extendió por varios kilómetros y culminó en la Ruta Nacional 20, cerca del puente hacia 9 de Julio. Al verse rodeado por los agentes, el hombre intentó interceder afirmando que era un "comisario mayor retirado" con el fin de eludir el procedimiento. No obstante, por orden del fiscal interviniente, fue esposado y trasladado para quedar a entera disposición de la Justicia.