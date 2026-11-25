Las revelaciones del diario personal del papa Francisco sobre sus supuestos encuentros con el diablo generaron repercusiones y distintas interpretaciones dentro del ámbito religioso. En ese contexto, el obispo luterano y exorcista argentino Manuel Acuña habló sobre los episodios que relató Jorge Bergoglio y explicó cómo interpreta esas manifestaciones desde su experiencia religiosa.

En diálogo con Telenoche, Acuña aseguró que no le sorprendieron las confesiones del pontífice, a quien conoció y con quien mantuvo una relación cercana durante más de 13 años. "No me extraña que su Santidad el papa Francisco haya hablado de esto, porque fue el hombre que en los medios de comunicación más ha hablado del demonio desde su lugar como Pontífice", sostuvo.

Al referirse puntualmente a las experiencias que Francisco describió en sus escritos, el religioso explicó que, dentro de la tradición de los exorcistas, se conocen como "vejaciones". "Son presencias que reciben personas de luz", afirmó.

Según la interpretación de Acuña, estas manifestaciones buscan apartar a las personas de su misión espiritual y ocupar su mente y su corazón en otras preocupaciones que las alejen de su propósito religioso.

Para ejemplificar su explicación, mencionó al Padre Pío y a la Madre Teresa de Calcuta, a quienes también vinculó con experiencias de este tipo. De acuerdo con su mirada, se trataría de manifestaciones que pueden presentarse en personas con una profunda vida espiritual.

La relación de Manuel Acuña con el papa Francisco

Durante la entrevista, el exorcista también recordó el vínculo personal que mantuvo con Jorge Bergoglio antes de que fuera elegido Papa. Según contó, solían encontrarse cada 15 días para rezar y, en algunas oportunidades, compartían jornadas de oración de dos o tres horas.

"Él me llamaba por teléfono a la parroquia y me decía: 'Venite dentro de una hora, yo estaba en Santos Lugares, a orar conmigo'. Y ahí estábamos, orábamos largamente", recordó.

Además, Acuña contó que en 2019 Francisco autorizó su participación en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, una institución vinculada a la formación y los encuentros internacionales sobre exorcismo. Allí participó de una conferencia ante representantes de 49 países y, según relató, fue el primer luterano y latinoamericano en hacerlo.

Qué contó Francisco sobre sus encuentros con el diablo

Las declaraciones de Acuña surgieron luego de que se conocieran fragmentos del diario espiritual del papa Francisco, presentado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández. En sus escritos, Jorge Bergoglio relató tres episodios en los que aseguró haber visto al demonio.

Las primeras dos experiencias ocurrieron cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires. En una de ellas, contó que observó una presencia desde la ventanilla de un automóvil y recordó especialmente sus "ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores".

El segundo episodio ocurrió durante una misa en una capilla carmelita, donde describió una mirada todavía más intensa, con destellos de fuego.

La tercera experiencia, según sus anotaciones, tuvo lugar en Roma después de un viaje a Chile. En esa oportunidad, afirmó haber sentido la presencia física del demonio y escuchado una voz triunfante.

Los relatos forman parte de un cuaderno personal que reúne reflexiones espirituales de Francisco desde 1992 hasta agosto de 2024, y que permitió conocer una faceta más íntima de la vida religiosa del pontífice argentino.