San Juan atraviesa un periodo de crecientes expectativas ante la activación de diversos proyectos mineros. Si bien actualmente se destacan nombres como Veladero, Vicuña, Pachón y Los Azules, el mercado laboral no se limita exclusivamente a estas operadoras. Según explicó el Licenciado en Recursos Humanos, Maximiliano Soto, a DIARIO HUARPE, existe una distinción fundamental que los aspirantes deben conocer:

“Está el proyecto minero pero fuera de esto tenemos otras opciones más, que son varios subcontratistas que prestan servicios a estas mineras”.

Este abanico de oportunidades se está abriendo de manera paulatina y requiere que los candidatos realicen una investigación previa en redes como LinkedIn o portales de noticias para identificar qué empresas están llegando a la provincia.

Para Soto, la clave no es esperar a que aparezca una vacante, sino tener una actitud proactiva.

“Como un consejo, lo más importante es no esperar a la vacante para postularme a un trabajo, sino hacer una investigación previa”, señaló el especialista.

Esto incluye prepararse técnicamente, por ejemplo, realizando cursos específicos de perforación si ese es el área de interés, lo cual, aunque no garantiza el puesto, acerca al perfil a lo que las empresas esperan.

El currículum como llave de acceso

En un mercado donde una publicación puede recibir entre 100 y 500 postulaciones en pocas horas, el diseño del currículum vítae (CV) es determinante.

“Es la puerta de entrada que yo voy a tener a una entrevista de trabajo. El currículum es el que me va a decir si llego o no llego”, enfatizó Soto.

La recomendación técnica es clara: el documento debe ser breve (máximo dos páginas), ordenado cronológicamente desde el último empleo y, sobre todo, enfocado en el puesto deseado.

Un error común es incluir experiencias irrelevantes para el rubro; si se busca ser perforista, un trabajo previo en un kiosco no suma valor. Además, para sortear los filtros de los reclutadores, Soto sugirió un truco vital:

“Es muy importante que el CV tenga las palabras claves del puesto que uno está apuntando para poder llegar más rápido a que un reclutador lo vea”.

Claves para una entrevista exitosa

Una vez superada la etapa del CV, el proceso se traslada a la entrevista, donde la puntualidad es el primer factor eliminatorio. Se recomienda estar presente (física o virtualmente) cinco minutos antes; llegar mucho tiempo antes denota ansiedad, y después, falta de compromiso. Durante el encuentro, la honestidad es innegociable.

“Punto número uno es estar tranquilo, confiar en lo que uno sabe y no mentir si se da la contratación después, así empiezan a cometerse errores”, advirtió el licenciado.

Respecto a las dudas sobre el salario, el consejo es investigar previamente los convenios colectivos o reportes salariales en internet para dar un número acorde al mercado. Asimismo, se valora positivamente que el candidato haga preguntas sobre el equipo de trabajo o las expectativas del puesto. Si tras 15 días de la entrevista no hay novedades, es válido enviar un mensaje respetuoso al reclutador consultando por el avance del proceso.

Habilidades blandas: el diferencial en la montaña

Finalmente, Soto destacó que en la minería actual, los conocimientos técnicos ya no bastan por sí solos. Debido a la exigencia de los protocolos de seguridad y la vida en campamento, las empresas buscan perfiles con inteligencia emocional.

“Puedo ser un perforador genial pero tal vez si no sé comunicarme, si no sé trabajar en equipo, va a pasar lo mismo, voy a durar muy poco en el trabajo”

Habilidades como la comunicación asertiva, la capacidad de trabajar en equipo y la conciencia sobre la seguridad son críticas.