San Juan es una de las provincias con mayor actividad sísmica del país y, frente al temor que generan los terremotos registrados en distintas partes del mundo, vuelve a aparecer una pregunta central: ¿está preparada la comunidad para afrontar un evento de gran magnitud? Alejandro Clavel, profesional especializado en rescate de estructuras colapsadas y perteneciente al grupo Cumbre, respondió sobre el nivel de preparación de los sanjuaninos y remarcó que la prevención es una responsabilidad que comienza en cada familia.

“Entiendo a la ciudad de San Juan como una ciudad segura desde el punto de vista sismorresistente”, sostuvo a DIARIO HUARPE. Sin embargo, aclaró que esa condición no significa que la población pueda dejar de prepararse. “Tenemos que hacer una evaluación estructural, una no estructural y una funcional”, explicó.

“Desde el punto de vista de sismorresistencia constructiva se ha hecho un gran trabajo desde el INPRES, desde la Dirección de Planeamiento Urbano y demás”, señaló el especialista. Pero también puso el foco en aquello que depende de cada vecino: “Tenemos que verificar en nuestra casa el tema no estructural, el aire acondicionado, las ménsulas, las bibliotecas que estén bien sujetas, todo aquello que se nos pueda venir encima”.

La responsabilidad también es de cada familia

Para Clavel, el problema no pasa únicamente por las condiciones de las construcciones. “Fundamentalmente tenemos que organizarnos”, afirmó. Y puso como ejemplo la necesidad de definir qué hacer con los chicos si están en la escuela, quién los busca y cómo actuar si es necesario evacuar.

“Esa planificación creo que corre por cuenta de cada uno. Es una responsabilidad personal”, remarcó. En esa línea, sostuvo: “No podemos pretender que el Estado permanentemente nos esté recordando cosas que ya todos sabemos. San Juan es una zona sísmica, está categorizada como zona de riesgo alto, nivel 4”.

La mochila que se arma y después se olvida

Uno de los puntos que el especialista consideró centrales es la preparación para las horas posteriores a un terremoto. “Toma importancia estar preparado para el momento después, es decir, lo que se habla de la mochila de emergencia, agua, dinero en efectivo”, explicó.

Pero Clavel reconoció que existe una dificultad frecuente entre los sanjuaninos: la prevención suele durar mientras permanece el miedo. “Hablamos de la mochila de emergencia, el agua, viene un sismo, en principio volvemos a juntar todo y después, con el devenir de los días, es como que el susto se nos va pasando”, relató.

“Nos empezamos a volver un poco más vulnerables porque nos olvidamos, porque el día a día nos va llevando a otro tipo de problemas, hasta que la naturaleza nos refresca la memoria”, agregó.

Qué debería hacer un sanjuanino antes de un sismo

Clavel insistió en que la preparación no debe comenzar cuando aparece una alerta, porque el fenómeno no puede anticiparse como ocurre con otros eventos meteorológicos. “El fenómeno sísmico no se puede predecir. No es que se puede consultar como si va a venir un viento o una lluvia. Se está produciendo una acumulación de energía y, en un momento, esa energía se libera y tenemos el sismo”, explicó.

Por eso, su recomendación es mantener una preparación permanente y conocer previamente las características de la vivienda, asegurar objetos que puedan caer y establecer un plan familiar.

“En tanto y en cuanto estemos mejor preparados, si se produce un evento que sea muy destructivo, nos va a ir mejor”, concluyó. Y resumió la idea central en una frase: “Mientras más preparados estemos, vamos a estar en menos riesgo frente a las mismas amenazas”.