Un experto reveló que Wanda Nara mintió con los videos del robo a su casa

La empresaria Wanda Nara publicó imágenes del asalto sufrido en su propiedad de campo ubicada en Milán para frenar las especulaciones sobre la veracidad del incidente. A pesar de su intención de aclarar el panorama, el material audiovisual despertó interrogantes técnicos debido a la ausencia de marcas automáticas de fecha y hora, las cuales fueron colocadas manualmente por la protagonista en sus historias de Instagram.

El analista en ciberseguridad Julio López evaluó las grabaciones y manifestó su sorpresa por la antigüedad de la tecnología empleada. El especialista comentó que "Lo primero es que es una cámara hípervieja. Es una cámara de seguridad que me cuesta pensar que está andando todavía, porque esa franjas horizontales que se ven, con una suerte de ruido en la imagen, es típico de las cámaras que venían con cassette".

Además, el experto señaló en el programa Primicias Ya que "Me cuesta creer que esté con vida el equipo ese y me sorprende que un equipo de esa edad esté funcionando. Muchos preguntaban si tenía un filtro".

López también cuestionó la ubicación de los dispositivos en una vivienda de tales características y explicó que "Y cuando lo vez así, es increíble que la cámara esté puesta a contraluz. Nunca tenés que poner una cámara a la fuente de luz".

Durante su intervención, remarcó que las cintas de video ya no se utilizan y sostuvo que "Hoy no encontrás en ningún lado cámaras de cinta de video. ¿Qué me llama la atención? Más allá del video, cuando vos vez la calidad de la imagen, dista mucho de estos últimos 30 años".

Finalmente, ante la consulta de Marina Calabró sobre la actualidad del registro, el profesional descartó la posibilidad de una simulación malintencionada. El entrevistado afirmó que "Yo no creo que nadie juegue con que se te metieron en tu casa y menos que se haga una denuncia, menos con chicos. Esto no me parece. Lo que se me parece increíble que una casa tenga estas cámaras de 30 años atrás y que sea el único material".