Un fallo eléctrico nacional dejó a más de 9.000 sanjuaninos sin luz

San Juan sufrió este domingo la interrupción del servicio eléctrico debido a una condición de mínima frecuencia a nivel nacional detectada a las 11:22 h. La falla en el sistema interconectado causó complicaciones en la provisión del suministro y dejó a unos 9.000 usuarios sin luz dentro del territorio provincial.

Frente a este escenario, la distribuidora Naturgy San Juan activó las maniobras operativas correspondientes para reponer la demanda una vez que se recibió la indicación del Organismo Encargado del Despacho. El proceso para normalizar el servicio dentro de la provincia se ejecutó de forma gradual a lo largo de la mañana.

De acuerdo con los datos brindados por la empresa, la recuperación concluyó a las 11:46 h con la puesta en funcionamiento del último distribuidor, momento en el cual se logró reestablecer la totalidad del suministro afectado.

En ese sentido, desde la compañía explicaron que iniciaron los trabajos correspondientes inmediatamente después de recibir la instrucción oficial de CAMMESA. Respecto al motivo que desencadenó el fallo en el esquema nacional, señalaron que las razones de la falla inicial todavía se encuentran en etapa de estudio e investigación.