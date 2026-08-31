Un famoso acusó de ladrona a Yanina Latorre y estalló el escándalo

Un nuevo conflicto mediático se desató entre dos figuras de la televisión argentina. El desacuerdo surgió a partir de una revelación sobre el futuro profesional de la modelo Pampita, quien se enteró durante su descanso en Saint-Tropez de que "no le renuevan el contrato" en Infobae.

La panelista Yanina Latorre abordó el tema en el programa SQP de América TV y detalló los motivos detrás de esta medida de la empresa. Según su relato, "Una de las causas es que creyeron que como era Pampita, iba a traer figurones. Pero ella nunca hizo esfuerzo de producción", explicó. Además, Latorre señaló que "También molestó que ella siempre divulga que cobra las notas. Entonces, a todas las personas que llamaron para hacerle una nota, quisieron cobrar".

Esta difusión de la información provocó un fuerte enojo en el periodista Gustavo Méndez, quien reclamó furioso la primicia y cruzó a su colega con un reclamo de "Dejá de chorear". Desde su perfil en la plataforma X, el comunicador increpó a la panelista escribiendo "JAJAJAJJAJA @yaninalatorre DEJEN DE CHOREAR INFO. LO CONTAMOS EN LA POSTA EL MIÉRCOLES", dejando en claro que su programa ya había dado la noticia. Méndez defendió su primicia con firmeza y volvió a apuntar contra ella con una frase todavía más filosa al afirmar que "La posta está en La Posta y los que no: roban".

Hasta el momento, la panelista de América TV no ha respondido públicamente a los dichos de Méndez, por lo que queda por ver si los protagonistas deciden hablar y sumar un nuevo capítulo a este enfrentamiento.