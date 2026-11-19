La influencer brasileña Rai Araújo confirmó que está embarazada de seis meses y que tendrá una niña con Hugo Souza, arquero de Corinthians. El futbolista también espera a Pétala, la hija que tendrá con su exprometida Rauany Barcellos, quien cursa el octavo mes de embarazo.

Araújo habló con la revista brasileña Quem después de que el portal Daily do Garotinho diera a conocer la noticia. “No era mi intención la exposición”, dijo. Prefirió reservar los detalles de su relación actual con Souza, aunque sí habló del lugar que ocupa el arquero durante el embarazo: “Él cumple el papel de padre”.

Por qué Rai Araújo habló de un “embarazo silencioso”

En Instagram, Araújo contó que la noticia la había tomado por sorpresa. Recordó que al principio sintió miedo y que le costó aceptar el embarazo. Al explicar cómo vivió esos primeros meses, eligió una frase: “Fue un embarazo silencioso”.

La influencer contó que no hubo una fiesta ni un anuncio con el que compartir la novedad. También habló de cómo cambió su manera de vivir la espera con el paso de los meses. “Pero seguí adelante y fue lo mejor que hice”, escribió.

Según la reconstrucción de Daily do Garotinho, Araújo y Souza se conocieron en 2022 y perdieron el contacto cuando el futbolista comenzó otra relación. El portal ubicó el reencuentro después de la separación del arquero y Barcellos. Quem informó que consultó al entorno de Souza sobre el embarazo de Araújo y que, al publicar la entrevista, aún esperaba una respuesta.

Pétala, la hija que Hugo Souza espera con Rauany Barcellos

La noticia del embarazo de Barcellos se había conocido en julio, dos meses después de que terminara su compromiso con Souza. Ante las versiones de una reconciliación, el entorno del futbolista explicó entonces a la prensa brasileña que el embarazo había comenzado antes de la ruptura y que ambos seguían separados.

Souza acompañó a Barcellos en la celebración íntima en la que dieron a conocer que esperaban una niña. En los comentarios de la publicación, el arquero le dejó un mensaje de cariño a Pétala, el nombre que eligieron para su hija.