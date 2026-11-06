Un famoso atacó a un vecino al verlo con una remera de Cristina Kirchner

El conocido conductor Tomás Dente quedó en el centro de una fuerte polémica tras protagonizar un tenso episodio en el barrio porteño de Villa Urquiza, donde encaró de forma directa a un transeúnte a la salida de un supermercado por llevar puesta una prenda con la imagen de Cristina Fernández de Kirchner.

La secuencia completa quedó registrada gracias a la grabación de una vecina que presenció la discusión y la difundió a través del portal Bardeo News, mostrando el momento exacto en el que el periodista le exigió explicaciones al peatón por su indumentaria partidaria.

Durante el intercambio verbal, el comunicador le reclamó de manera personal que dejara de lucir esa ropa al considerar que su mensaje político resultaba provocador, expresando textualmente: "Yo te pido como vecino que no te pongas más esa remera, porque vos estás comunicando e induciendo a la violencia. Te lo pido como vecino, como ciudadano de bien".

El intercambio continuó escalando de tono cuando el animador televisivo asoció la figura de la exmandataria con la situación financiera actual de la República Argentina frente a la atenta mirada de los testigos ocasionales.

Lejos de bajar el tono de sus cuestionamientos vinculados a la coyuntura nacional, el presentador profundizó su postura al cuestionar el origen de los recursos estatales y exclamó que la plata que falta en el país la tiene esa mujer que el ciudadano estaba defendiendo, haciendo especial mención a sectores vulnerables como jubilados y discapacitados, para concluir finalmente la discusión con una tajante frase antes de retirarse del lugar del hecho ante la sorpresa generalizada de todos los presentes.

Tras la masiva viralización del material audiovisual en las diversas plataformas digitales y la consiguiente multiplicación de críticas negativas por parte de usuarios y colegas, el periodista lejos estuvo de pedir disculpas públicas o mostrar arrepentimiento por su conducta callejera, optando en su lugar por utilizar su perfil oficial en la red social X para ratificar por completo su accionar con una contundente e intransigente respuesta pública dirigida a sus detractores.