Un famoso chocó a una moto y se atrincheró en su auto durante dos horas

El barrio porteño de Palermo se convirtió en el escenario de un violento siniestro vial durante las primeras horas de la jornada. El vehículo guiado por el productor teatral y empresario del espectáculo Gustavo Sofovich colisionó contra una motocicleta que transportaba a dos ocupantes en la intersección de las calles de la zona. Como consecuencia directa del impacto, se montó un extenso despliegue de las fuerzas de seguridad que mantiene la circulación vehicular totalmente interrumpida en las inmediaciones.

El reporte emitido por la Policía detalló que la colisión se produjo exactamente a las 4.55 de la madrugada. A bordo del rodado de menor porte se trasladaban un hombre y una mujer.

Debido a la fuerza del golpe, la acompañante sufrió un traumatismo en una de sus extremidades superiores y debió ser asistida y posteriormente conducida al Hospital Rivadavia para su evaluación médica. Por su parte, el individuo que manejaba la motocicleta permaneció en el sitio a la espera de los controles toxicológicos y de detección de sustancias correspondientes.

La escena sumó un punto de tensión cuando el empresario se resguardó en el habitáculo de su automóvil sin intenciones de descender. El cronista José Fulugonio aportó detalles de lo que sucedía en el área y señaló que "Él confirmó que era Gustavo", al referirse al arribo del profesional de la salud Guillermo Capuya, quien se apersonó en el lugar con la intención de brindarle asistencia médica al hijo del recordado director Gerardo Sofovich.

En el marco de la cobertura televisiva del hecho, el periodista también remarcó durante la transmisión que "permanece desde hace más de dos horas dentro de su auto blindado, en medio de un importante operativo policial". Las autoridades continúan trabajando en el perímetro para desarrollar los peritajes de rigor.